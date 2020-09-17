【人民幣升值】高盛料人民幣將升至6.5　成為刺激中國股市向上的因素

▲ 高盛預期人民幣將升至6.5，並刺激A股向上。

近期人民幣持續向上，高盛亞太宏觀研究聯席主管兼首席亞太股票策略師Timothy Moe預計，未來12個月人民幣兌美元滙率從原來的預期6.7升至6.5，他形容這是高盛對亞洲貨幣「最強勁的看法之一」（one of the strongest views）。

Timothy Moe解釋，美元在過去幾年的強勢已經過去，現在正是結構性走弱的時期，因為美國本土相對海外較好的經濟增長，已經發生了逆轉。

他又預期人民幣升值會刺激中國股市，認為歷史證據非常清楚表明，貨幣強勢通常支持股票市場。由於貨幣升值一定程度削減出口貨品的競爭力，因此，Timothy Moe預計投資重點將向經濟國內部分傾斜，因為有著「真正有趣的故事」（real kind of juicy stories），包括數字經濟、新基建、商品及服務數字化等。

他總結指，對於這些結構投資主題來說，人民幣只是一個額外的順風（an extra tailwind）。

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編輯：謝克迪