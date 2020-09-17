  • 31°C
香港時間 : 2020917日 (四) 16:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【人民幣升值】高盛料人民幣將升至6.5　成為刺激中國股市向上的因素

即市財經 15:26 2020/09/17

分享：

高盛預期人民幣將升至6.5，並刺激A股向上。

近期人民幣持續向上，高盛亞太宏觀研究聯席主管兼首席亞太股票策略師Timothy Moe預計，未來12個月人民幣兌美元滙率從原來的預期6.7升至6.5，他形容這是高盛對亞洲貨幣「最強勁的看法之一」（one of the strongest views）。

Timothy Moe解釋，美元在過去幾年的強勢已經過去，現在正是結構性走弱的時期，因為美國本土相對海外較好的經濟增長，已經發生了逆轉。

他又預期人民幣升值會刺激中國股市，認為歷史證據非常清楚表明，貨幣強勢通常支持股票市場。由於貨幣升值一定程度削減出口貨品的競爭力，因此，Timothy Moe預計投資重點將向經濟國內部分傾斜，因為有著「真正有趣的故事」（real kind of juicy stories），包括數字經濟、新基建、商品及服務數字化等。

他總結指，對於這些結構投資主題來說，人民幣只是一個額外的順風（an extra tailwind）。

相關文章：

【人民幣升值】理文造紙飈10%　摩通上調評級至買入

【人民幣走勢】人幣中間價4連升報6.7675　中國債券有望納入富時指數

【人民幣走勢】在岸、離岸人幣齊升穿6.8　專家：升值空間可能有限（第二版）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

 

編輯：謝克迪

 

 

中國 人民幣 經濟 股票

上一篇文章

【中芯股價】國際半導體行業組織警告美國勿把中芯列黑名單

下一篇文章

【美股期貨】復甦前景不確定性+四重結算前夕　道指期貨跌逾400點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【限聚令放寬】海洋公園可預約入場、周六日假期已滿額　香港迪士尼樂園重開未有期（第五版）
【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）
【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展851億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展851億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）
【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）
【滙豐股價】滙豐逆市向下股價破底　1000個買盤32元排隊撈底
【滙豐股價】滙豐逆市向下股價破底　1000個買盤32元排隊撈底
【恒指夜期】聯儲局至少3年不加息美股衝高　恒指夜期收市跌38點（不斷更新）
【恒指夜期】聯儲局至少3年不加息美股衝高　恒指夜期收市跌38點（不斷更新）