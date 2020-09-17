【歐盟外交分析】硬起來不容易 單靠馬格尼茨基法尚未夠（訂戶專享）

當中美角力持續加劇，既有國際秩序正面臨推倒重來，歐盟想要不靠邊站，外交必須強硬起來，才能獨立自主。歐盟有意仿效美國，定立歐版馬格尼茨基法案，更積極制裁涉及侵犯人權的人士和機構。但在歐盟而言，單有法案這粒子彈並不足夠，還需要可以發射的板機。

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