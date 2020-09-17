【歐盟外交分析】硬起來不容易 單靠馬格尼茨基法尚未夠（訂戶專享） 環球政治 15:38 2020/09/17 分享： 當中美角力持續加劇，既有國際秩序正面臨推倒重來，歐盟想要不靠邊站，外交必須強硬起來，才能獨立自主。歐盟有意仿效美國，定立歐版馬格尼茨基法案，更積極制裁涉及侵犯人權的人士和機構。但在歐盟而言，單有法案這粒子彈並不足夠，還需要可以發射的板機。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國示威】華府被爆想用軍用武器清場 如熱射線 今日 【美國示威】華府被爆想用軍用武器清場 如熱射線 【BNO移民】倫敦最貴「劏房」叫價近千萬 貴過威爾斯城堡 今日 【BNO移民】倫敦最貴「劏房」叫價近千萬 貴過威爾斯城堡 【英國疫情】政府考慮晚上10時宵禁 兩周内收緊限制 今日 【英國疫情】政府考慮晚上10時宵禁 兩周内收緊限制 【移民澳洲】入籍試大改革 5題目全對才過關（附模擬試答案） 今日 【移民澳洲】入籍試大改革 5題目全對才過關（附模擬試答案） 【美國疫情】疾控中心主管：口罩比疫苗有用 特朗普出手澄清 今日 【美國疫情】疾控中心主管：口罩比疫苗有用 特朗普出手澄清 最新專欄文章 更多 【日本新首相】菅義偉政府如何走？安倍晉三4招安排好（訂戶專享） 今日 【日本新首相】菅義偉政府如何走？安倍晉三4招安排好（訂戶專享） 英國失業惡化 BNO移民點算好（訂戶專享） 今日 英國失業惡化 BNO移民點算好（訂戶專享） 【中東局勢分析】跟以色列建交 沙特心動難行動（訂戶專享） 2020/09/16 【中東局勢分析】跟以色列建交 沙特心動難行動（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗 2020/09/15 【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊 2020/09/15 【美國大選分析】布蘭斯塔德不做駐華大使 改當特朗普救火隊 地緣政治 政治 人權 外交 馮德萊恩 制裁 歐盟 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入