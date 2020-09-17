【蘋果概念股】比亞迪破頂升近6% 獲大行上調目標價

比亞迪股份（01211）繼昨日衝破100元關口後，今日升勢持續高見111.9元的52周新高，全日收報109.7元上升5.9%。近3個交易日計，已累升逾兩成。比亞迪股價踩油，亦成功吸引多間大行加入唱好行列。

【蘋果概念股】新車銷往加國 子公司受惠新iPad 紅底股比亞迪最新部署 詳情請看[下一頁]

【滙豐新低】美聯儲局維持低利率至2023年 滙豐續尋底恒指中午跌近400點 詳情請看[下一頁]

中信證券的研究報告指，比亞迪股份近期的兩大利好因素，包括電動車型「漢」的月銷量爬坡進度超預期，有望成為「爆款」，而且科技屬性和品牌力大幅改善，電動造車業務可對標造車新勢力進行價值重估。加上集團旗下的比亞迪電子（00285）基本面持續向好，因此上調目標價至159元，即較現價仍具逾四成潛在升幅，維持「買入」評級。

大摩對比亞迪股份的看法則相對審慎，該行指，近日比亞迪股價跑贏大市，或是因市場對「刀片電池」外部客戶銷售的期望提高。隨著電動車行業的發展，以及市場對比亞迪電池及電動車主要零件IGBT業務消息的反應，預期未來股價波動可能較大。並認為早前發表之估值已反映基本面上升潛力，所以重申「與大市同步」評級，目標價為75元。

大和則看好比亞迪下半年汽車銷情，以及有望分拆電晶體業務上市之下，亦上調比亞迪股份的目標價至109元，並維持買入評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機