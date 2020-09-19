【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沒有自來水 如何在沙漠打水？

在撤哈拉沙漠居住，最清涼的時間就是晚上，每當沙漠晨光初現，我已感受到氣温急升，身體已汗流浹背。每日早上返回穆罕默德的家裏，我總是叫他的妹妹Khadija幫忙預備一桶水沖涼，他家裏原有一個電熱水爐，因為壞了，唯叫妹妹幫忙在水缸打水。

穆罕默德家的不遠處，停泊著一輛流動水車，該水車有數個水龍頭供居民取水使用，大部份到水車取水的都是婦孺，她們拿着一個個膠樽取水回家。而穆罕默德的家庭成員不少，因此有一個特大的膠水缸，滿載着水，他們是用膠水喉從水車連接到水缸，可見他們的周全想法，不須每日去流動水車取水，花費太多人力物力，否則每日只忙碌取水。

有些時候早上見到他的媽媽、妹妹及2位大嫂忙著為全屋人洗衣服。由於他的家裏沒有洗衣機的，只可用雙手刷洗衣服。曾有次我想清潔衣服，他的媽媽說幫我，但我不好意思而婉拒，但這次之後，我再沒有拒絕她們的幫助了，真係十分感謝她們的照顧。沙漠天氣高温，水缸在炎熱的天氣照射下，不用燒水，已變得熱騰騰了，曾經有次天氣稍為陰冷一點，水缸的水又變得冰凍了。

沙漠的風沙太大了，每次潔面總要到屋外的洗手門，雖數步之遠，但每次折返家中後，我留在房間即用紙巾刷去面上的細沙（其實感覺如做面部磨沙一樣）！隨後忙着搽各式各樣的護膚品。

居住撤哈拉沙漠，先要適應猛烈陽光，又不能忽略細沙粒，港女面對環境轉變，總要時間，但我絕不會放棄。

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作者_Apple簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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