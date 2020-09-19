【靈感特薄時@iM網欄】彌補當下的心洞 不如來個 Comfort Ad

你有Comfort Ad 嗎？

每人都有自己的Comfort Zone，一種置身其中即能安心舒泰的環境狀態；亦有充滿個人偏好的 Comfort Food，譯作幸腹食物或治癒料理也好，反正就是情緒低落時，一吃即能提神醒腦舒筋活絡、順氣止咳頂癮止痛、幸福滿瀉滿心滿足，絕對萬試萬靈；疫情陰霾籠罩，社交隔離生活中斷，人人迫著適應新常態，壓力大自然渴望更多Comfort，家中扮工時需要Comfort Clothes，配一個進行視像會儀時，不太麻煩自己亦不會嚇窒同事的Comfort Look，偶然來些入心入魂的Comfort Songs，還要幾套可以讓人暫忘世界紛擾的 Comfort Movies……

日常生活中，假如連Skip 之不去的Ad 都能Comfort一番，看畢後能舒一口悶氣、解一下鬱結，那會有多好。 日常生活中，假如連Skip 之不去的Ad 都能Comfort一番，看畢後能舒一口悶氣、解一下鬱結，那會有多好。

全球迫著適應新常態，壓力越大，越要Comfort。截圖來源：

有，真的有。

雖然，這段期間不少企業受到衝擊，節流之下即使不裁員，也得裁減廣告預算，傳統的電視廣告首當其衝，加上民眾不出門，令戶外廣告、電視幕牆等屍橫遍野，就連近年瘋狂成長的網上廣告投放開支，亦錄得全球性瘋狂下跌的速度。但這前所未有的危機，改變了世界所想所需，更令品牌與廣告公司，試著以另一種方式與大眾溝通，產生共鳴，不是再想「我要賣甚麼說甚麼」，而是更著意去思考「人們想聽想看甚麼」，於是催生了一系列廣告，不再單純以好感度、記憶度抑或產品銷量，來評定廣告成功與否，而是在乎與大夥兒站在一線，分享當下該做的事，直接或間接鼓勵人們積極應對挑戰，即使廣告播放後不至賺人熱淚，亦至少輕輕觸動心靈。

百威啤酒《One Team》，截圖來源及傳送門：

百威啤酒早前推出的《One Team》短片，一改以往惹笑瘋狂的廣告作風，將搜集得來的相片、新聞圖片、網上片段，配上音樂及獨白重新剪輯，向每個為疫情獻出心力的人致敬，同時將贊助體育活動的開支，撥予支援前線抗疫，即使比賽停頓，卻與全人類同一陣線。世界級大品牌，影響力越大，責任越大，事情做對了，觀眾感覺自然對了。

MasterCard《Apart, but united》，截圖來源及傳送門：

此段時期，甚麼無價？有一則廣告，輕描淡寫地運用日常的生活畫面，加上簡單精要的字句，提醒我們人與人之間，不因距離，更別因隔離而走遠，心在一起，便是無價。標語《Apart, but united》，文案雖未及千里共嬋娟的深遠意境和悠長韻味，但同樣訴說著人隔異地，心卻因望向同一月光而能夠緊扣連繫，MasterCard得來十分蘇東坡，宋朝得來活得現代，原來外國的月光，也有我們的陰晴圓缺。

Tourism Australia《 With Love From Aus》，截圖來源及傳送門：

思念是一種很玄的東西，如影隨行，這段時期世界好像拉遠了，平日除了掛念人、掛念以往的聚會，相信還有一趟又一趟的旅行。你想念旅行，旅行也想念你，澳洲旅遊局以擬人法書信讀白，透過廣告告訴每個人：我也想你！解思念之苦，莫過於收到來自對方的思念，細訴近況、細數風景，一切一往如常，沒有嚴冬不過去，靜待春天再共舞。將疫向思維Crossover 逆向思維，將STRESSED倒轉成為DESSERTS，令廣告也能撫慰人心，Comfort Ad 之所以令人怦然心動，或許就因為彌補了當下的心洞。

作者_TwoWind簡介： 廣告公司腦作總監，未能靠顏值，唯有拼才華講實力，音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇，也文也武無一精通，但深信對生活的留意，可促成千奇百趣的廣告創意。 IG : twowind

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