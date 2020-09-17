證券業協會：全年或有40間券商停業　較去年多8成

▲ 證券業協會會長徐聯安料，今年全年約有40家經紀行停業

香港證券業協會主席徐聯安表示，今年首8個月有33家經紀行停業，已超越去年全年22家。徐聯安預計，全年經紀行停業數目料達40家，相當於較去年多8成，最終停業數目能否緩和，視乎政府對中小券商界的支援。

香港經濟活動受疫情打擊，然而港股成交持續暢旺，徐聯安稱，首8個月日均成交約1100億元，較去年同期多逾兩成，但認為不少成交增加來自衍生工具、高頻交易，由大型券商和投行主導，中小經紀行難受惠，行業幾無意欲增聘人手。

他引述指，5月C組經紀的成交佔比僅6.2%，8月比例才回升至7.9%，期望有新產品推出，協助業界。

徐聯安承認，部分中小經紀欠缺科技設備，須提升數碼化能力，也指中小業界難大額投資合規、後勤、反洗黑錢等科技平台，期望政府協調科學園或數碼港，助證券界發展統一的數碼平台，再由業界分擔成本。

香港證券協會也公布證券業在家工作的調查，調查顯示約49%業界在疫情下未能在家工作。無法在家工作的受訪機構中，有3成受訪者指公司人手不足，另有26%指公司無遙距系統設備。

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