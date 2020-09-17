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CDC主任預料疫苗於明年面世　特朗普：他糊塗了

環球政經 17:30 2020/09/17

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美國總統特朗普（Donald Trump）日前曾表示，最早10月可以提供疫苗，不過繼Microsoft創辦人比爾·蓋茨後，美國疾病控制和預防中心(CDC)主任Robert Redfield表示，新冠病毒疫苗將於明年（2021年）年中，在美國大規模推出，而戴上口罩或更有效防止病毒傳播。

據路透社報道，Robert Redfield向國會聽證會作證時指出，疫苗可普遍供應的時間可能是在2021年第二季度末及第三季度末，與特朗普早前說法有所不同。特朗普在記者會上表示，相信很快便會推出，指Robert Redfiel或對有關疫苗的問題感到困惑。

特朗普在新聞發布會上表示，他相信疫苗將很快推出。他說，他在作證後打電話給雷德菲爾德，向他詢問。雷德菲爾德似乎對這個問題感到困惑。「我認為他（Robert Redfield）這樣說，是犯錯。我不認為他是這個意思；我相信他是糊塗說錯了。」

特朗普早前表示，在數周內將會有疫苗上市，並打算在疫苗獲食品和藥物管理局（FDA）批准後，開始廣泛應用。報道提及，特朗普渴望在總統大選（11月3日）之前，疫苗會取得進展。

特朗普對Robert Redfield，曾說戴著口罩與疫苗一樣有效的說法，作出批評。「首先，戴口罩不會比疫苗更有效。」在新冠肺炎疫情初期，民眾普遍未有戴上口罩的習慣，在疫情趨向嚴重時，他才開始呼籲民眾戴上口罩。

 

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責任編輯：黎淑雯

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