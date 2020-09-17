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【大行點睇】花旗料內地獨角獸來港續睇港交所上425元　今日即有一隻傳年內底前在港IPO

股樓投資 15:14 2020/09/17

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花旗今日發表報告，料中概股回歸，加上內地獨角獸來港上市，有望帶旺港股成交，依舊睇好港交所(00388)增長前景。

報告指出，中國有227家獨角獸企業，佔全球近40%。預期內地獨角獸持續來港掛牌，將成港交所未來股價向上主要動力。

【阿里系】呢隻阿里系股份　昨宣布再與阿里戰略合作　惟股價急升一成後隨即倒插6％ 詳情請看 [下一頁]

該行又指，中概股回歸，有望為本港日均成交增加300億元，推動港交所盈利多15%，料未來港股日均成交可增至1600億元，續睇好其增長前景，重申「買入」，目標價425元不變。

花旗料以下內地獨角獸將陸續來港。而今日據外媒引述消息人士報道，其中一隻有意最快今年底前來港IPO。

 

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