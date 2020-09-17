【美國示威】華府被爆想用軍用武器清場 如熱射線

美國爆發多輪反警暴示威，首都華盛頓早前的示威一度演變成騷亂。美媒報道，華盛頓特區國民警衛隊少校德馬科（Adam DeMarco）證實，國民警衛隊當時收到指令，被要求用軍用武器（如熱射線）及彈藥清場。但德馬科稱，該區的國民警衛隊沒有這些裝置，故沒有用此清場。

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美國傳媒取得德馬科回覆國防部負責國會山莊地區的軍事警長的電子郵件。警長向德馬科發電子郵件，查詢華盛頓特區的國民警衛隊是否有聲波武器「長距離揚聲裝置配件」（Long Range Acoustic Device），又或「主動拒絕系統」（Active Denial System，ADS），即遠距離使用毫米波電磁能，以阻止、延緩和擋回前進中的敵人，屬非殺傷技術。

長距離揚聲裝置能發出比一般揚聲器長距離的聲波，多數用於用於向群眾發出警告，以至作為防暴用途。而美軍的ADS熱射線具「定向能量束」，光束會在皮膚表面產生很高的熱量，專門用於區域隔離和人群控制。

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由於國民警衛隊沒有以上兩種軍用裝置，清場時並未用到。德馬科在信件中提到，美國公園管理局用的擴音器並非來自軍用裝置，只是「紅色和白色擴音器」，即使距離擴音器30英尺（約9米），也難以聽得清廣播，相信示威者很大機會聽不到。

德馬科補充，華盛頓特區的國民警衛隊獲得更多武器供應，他後來才得知，包括約7000發彈藥。

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責任編輯：鄧燕君