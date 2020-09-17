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【BNO移民】倫敦最貴劏房叫價近千萬 貴過威爾士城堡

環球社會熱點 14:47 2020/09/17

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在倫敦西部謝潑德布什（Shepherd's Bush），一棟房寬不過3米的五層劏房，叫價995,000英鎊（約998萬港元），價格貴過月初成交的威爾斯16世紀城堡。

英國倫敦房價寸金寸土，在倫敦西部謝潑德布什（Shepherd's Bush，又名牧羊人叢林），一棟房寬不過3米、總面積1034尺的5層劏房（HMO）物業，叫價99.5萬英鎊（約995萬港元），價格貴過月初成交的威爾士16世紀城堡。

單位前身是帽子店，樓身外牆塗成藍色，前門仍保留商店的設計，櫥窗內掛有圓頂禮帽形的燈。室內長度約7米，還不到半個網球場。

單位地下層最寬敞，寬3米，可放長餐桌，雙層玻璃門通向露台和花園。部分樓層高度只有1.65米，以英國人平均身高1.75米計算，在室內挺直腰板都有難度。

【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年 【下一頁】

【BNO移民】來年英國樓市泡沫或爆破 樓價恐插近14% 【下一頁】

不管這套房子多麼窄小，價錢卻在10年內幾乎翻倍。上一次買賣在2009年，成交價達59.5萬英鎊（約595萬港元）。

住過這棟房子的名人不少，例如傲慢與偏見演員西蒙伍茲（Simon Woods）及其伴侶Burberry的前CEO貝利（Christopher Bailey）；以及1990年代時尚攝影師Juergen Teller。

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【BNO移民】英國料秋季裁員70萬人 就業危機續擴大 【下一頁】

【BNO移民】英國科技業職位空缺 兩月急增3成半 【下一頁】 

責任編輯：葉芷樺

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