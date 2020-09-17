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【英國疫情】政府考慮晚上10時宵禁 兩周内收緊限制

環球社會熱點 14:35 2020/09/17

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歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，英國政府由周一（14日）起收緊限聚令至6人，但疫情仍未見大幅回落。英國媒體報道，政府正考慮升級防疫措施，於晚上10點起實施宵禁及要求酒吧提早關閉，有指措施可能於未來兩周生效。

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英國再增近4,000宗新冠肺炎病例，為該國自5月初以來的單日最大升幅。英國大部分學校和工作場所於過去兩周逐步重開，感染數字也持續增長。

英國報章《Metro》報道，英格蘭大曼徹斯特地區博爾頓（Bolton）為疫情重災區，目前已實施宵禁，規定所有招待場所由每晚10時至清晨5時暫停開放，只可出售外賣飲品。

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英國政府據報正商討擴展措施至其餘地區，由晚上10時起實施宵禁，如6人限聚令在短期内仍未見效，政府可能於未來兩周宣布宵禁。

英格蘭公共衛生署（PHE）倫敦地區總監芬頓（Kevin Fenton）也建議，可於倫敦地區實施宵禁。他指出英國踏入冬季的病例勢必急升，如在疫情升溫的地區實施宵禁，和限制民眾與其他人密切接觸的時間，有助控制疫情。

責任編輯：鄭錦玲

英媒報道，英國政府考慮於晚上10點起實施宵禁，及要求酒吧提早關閉。

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