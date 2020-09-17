【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘

連接屯門西至港珠澳大橋香港口岸的屯門至赤鱲角連接路，工程最快今年底完成，駕車來往新界西北至大嶼山的時間將大為縮短。從屯門南往返香港國際機場，行車路程預計可縮短約22公里，現時約30分鐘的行車時間亦將會縮短至約10分鐘。

▲ 新道路全長約9公里，將會大大縮短往來新界西北與大嶼山的行車時間。 來源：路政署

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地政總署屯門測量處建議將屯門至赤鱲角連接路命名為「屯門赤鱲角隧道公路」，連接路全長約9公里，分為南面連接路和北面連接路兩段。

南面連接路連接在大蠔的北大嶼山公路和香港國際機場東北面對開水域的港珠澳大橋香港口岸。

北面連接路則連接港珠澳大橋香港口岸和内河碼頭旁的屯門第40區，再經屯門第46區的收費廣場後，連接在蝴蝶灣附近的龍門路及龍富路。

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責任編輯：葉卓偉