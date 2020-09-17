  • 31°C
香港時間 : 2020917日 (四) 15:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘

環球政經 14:44 2020/09/17

分享：

連接屯門西至港珠澳大橋香港口岸的屯門至赤鱲角連接路，工程最快今年底完成，駕車來往新界西北至大嶼山的時間將大為縮短。從屯門南往返香港國際機場，行車路程預計可縮短約22公里，現時約30分鐘的行車時間亦將會縮短至約10分鐘。

新道路全長約9公里，將會大大縮短往來新界西北與大嶼山的行車時間。　 來源：路政署

工程進度圖片：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

地政總署屯門測量處建議將屯門至赤鱲角連接路命名為「屯門赤鱲角隧道公路」，連接路全長約9公里，分為南面連接路和北面連接路兩段。

南面連接路連接在大蠔的北大嶼山公路和香港國際機場東北面對開水域的港珠澳大橋香港口岸。

北面連接路則連接港珠澳大橋香港口岸和内河碼頭旁的屯門第40區，再經屯門第46區的收費廣場後，連接在蝴蝶灣附近的龍門路及龍富路。

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉

地政總署 香港國際機場 工程 香港 新界西 屯門 口岸 機場 港珠澳大橋

上一篇文章

【大行點睇】花旗料內地獨角獸來港續睇港交所上425元　今日即有一隻傳年內底前在港IPO

下一篇文章

Snowflake上市引爆雲端熱　港雲概念股有邊幾隻選擇？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【網民熱話】月入二萬八夫婦只租不買 情願以370多萬首期投資股票
【滙豐新低】滙豐失32元創海嘯後新低　持貨者應續持有還是沽出？
【滙豐新低】滙豐失32元創海嘯後新低　持貨者應續持有還是沽出？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【欲哭無淚】海日灣II本月連錄撻訂　全用建築期付款
【欲哭無淚】海日灣II本月連錄撻訂　全用建築期付款