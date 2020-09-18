【港產口罩】天仁茗茶推口罩優惠　買一盒送20元天仁茗茶現金券（附詳情）

▲ 由9月18日起至10月31日止，凡於指定商戶或或香港天仁茗茶分店購買NEULIFE醫療級口罩（50個裝），便送出價值20元天仁茗茶現金券。

台式飲品商「天仁茗茶」代理商賓仕國際 （01705） 夥拍醫療設備生產商成立的港產口罩品牌「NEULIFE」將聯同天仁茗茶推出優惠，由今日起（9月18日）至10月31日止，凡於指定商戶或或香港天仁茗茶分店購買NEULIFE醫療級口罩（50個裝），便送出價值20元天仁茗茶現金券。NEULIFE口罩標準達ASTM Level 3，零售價為148元。

第三波疫情初來襲令街道再次回歸冷清，主席兼行政總裁陳錦泉接受本報專訪時表示，市民減少外出消費，上月已有推廣計劃，是需待天仁茗茶台灣總部的批准。由於口罩為生活必需品，相信推出口罩優惠可直接刺激人流及生意額。

他又指，市場上口罩質量良莠不齊，消費者在選擇口罩上或存有疑問，而NEULIFE口罩標準達ASTM Level 3，質量有保證且價格合理，故希望利用天仁茗茶的零售網絡向消費者推介優質口罩，增加NEULIFE口罩的曝光率，以及透過是次活動回饋消費者。

是次活動提供兩個現金券的兌換方法，包括憑指定商戶的有效電子收據或電腦打印收據，於網站進行登記換取電子版現金券，以及於指定商戶或香港天仁茗茶各分店購買口罩即可獲得實體版現金券。值得留意是，於山頂、一田、誠品、UNY、LAB Concept的天仁茗茶分店不適用於是次活動及推廣優惠。

陳錦泉指，現金券多買多送，暫未有設置現金券的數目上限，消費者若於天仁茗茶分店購買口罩，可即時使用現金券。現時初步計劃每間指定天仁茗茶分店放置60盒至80盒NEULIFE口罩，若活動反應熱烈，或會考慮延長推廣限期。

指定商戶

【電子版現金券】

- 惠康超級市場

- Market Place by Jasons

- 惠康為您送

- TownGas煤氣

- 好氣Fun

- 崇光超市 （銅鑼灣店）

- Pandamart by foodpanda

- NEULIFE官方網站

【實體版現金券】

- Bigbig Shop

- EGL Market

- Gethemall

- Mamaishop

- 香港天仁茗茶各分店

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記者：袁諾曦