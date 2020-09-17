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Burger King特許經營商據報擬出售中國業務一半股權

即市財經 13:58 2020/09/17

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Burger King特許經營商據報擬出售中國業務一半股權。

彭博引述消息人士報道，擁有漢堡王（Burger King）等全球最大餐廳特許經營商TAB Food Investments（TFI）正尋求出售中國業務，交易資產估值可能超過12億美元（約93億港元）。

消息人士表示，TFI 擬出售Burger King中國業務50%的股權，目前正與顧問合作，評估潛在收購方的興趣，有可能最早在下月展開出售程序。消息稱，相關事宜目前仍處於初級階段， TFI 最終也可能會決定保留業務，亦也可能重拾IPO計劃。TFI 回應報道時指，目前沒有展開出售股權程序。

TFI目前在中國營運1200間Burger King，遍布150個城市。去年有媒體報道，TFI 在取消全球業務美國上市的計劃後，有意將Burger King中國業務分拆到香港上市，估值約10億美元（約78億港元），料籌2億美元（15.5億元）。

根據當時招股文件，TFI擁有中國業務的50%股權，RBI擁有27.5%的股權，而私募股權公司笛卡兒資本集團（Cartesian Capital Group）則持有剩餘的22.5%。

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編輯：吳敏芳

 

經濟 分拆 IPO 漢堡 中國

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