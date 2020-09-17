【移民澳洲】入籍試大改革 5題目全對才過關（附模擬試答案）

移民澳洲向來是不少香港人考慮的選項，澳洲政府早前為香港人申請永久居留提供途徑，再度引起香港人對移民澳洲的關注。澳洲政府更新澳洲入籍試，將其中5題的內容改為考核「互相尊重、平等和民主」，而這5題必須全對才能過關。

澳洲入籍試增考「澳洲價值觀」 包括咩題目？ 【下一頁】

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澳洲SBS電視台報道，澳洲署理移民部長杜吉（Alan Tudge）周四表示，澳洲政府會在11月15日起，當局會在入藉試上加入一些有關「澳洲價值觀」的問題，希望讓申請者進一步了解及遵守澳洲價值觀。

SBS電視台記者實測應考澳洲入藉試的模擬試，其中5項新題目為（斜體為答案）：

以下何者是有關澳洲價值觀中表達自由的最佳描述？

a.所有人均可在和平表達意見

b.與自己持不同觀點的人要收聲

c.只有獲批准的題目可以討論

在澳洲的人應不應該努力學英文？

a.在澳洲的人應該講區內鄰里間最常溝通的語言

b.沒有期望在澳洲學習任何一種語言

c.應該，英文是澳洲的國家語言，它有助接受教育、找工作和融入社區

在澳洲，當你受到侮辱時，可否鼓勵用暴力對待一個人或一群人？

a.可以，只要你自己沒打算用暴力

b.不可以，這違反澳洲價值觀和法律

c.有時候可以，當你受到非常冒犯時

民眾應不應該容忍自己不同意的人？

a.不同意他人是違法的

b.不應該，民眾只需要尊重與自己有相同意見的人

c.應該，和平地不同意別人反映了澳洲價值中的互相尊重

以下何者是貢獻澳洲社會的例子？

a.為一個慈善機構做義工或籌款，是加強我們社區的好機會

b.我不應該付出任何努力去認識別人

c.澳洲人不應貢獻社會，因為澳洲是自由的國家

責任編輯：林嘉莉