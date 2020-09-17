  • 31°C
香港時間 : 2020917日 (四) 16:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【移民澳洲】入籍試大改革 5題全對才過關（附模擬試答案）

環球社會熱點 15:21 2020/09/17

分享：

【移民澳洲】入籍試大改革 5題目全對才過關（附模擬試答案）

移民澳洲向來是不少香港人考慮的選項，澳洲政府早前為香港人申請永久居留提供途徑，再度引起香港人對移民澳洲的關注。澳洲政府更新澳洲入籍試，將其中5題的內容改為考核「互相尊重、平等和民主」，而這5題必須全對才能過關。

澳洲入籍試增考「澳洲價值觀」 包括咩題目？  【下一頁】

來年英國樓市泡沫或爆破 樓價恐插近14% 【下一頁】

澳洲SBS電視台報道，澳洲署理移民部長杜吉（Alan Tudge）周四表示，澳洲政府會在11月15日起，當局會在入藉試上加入一些有關「澳洲價值觀」的問題，希望讓申請者進一步了解及遵守澳洲價值觀。

SBS電視台記者實測應考澳洲入藉試的模擬試，其中5項新題目為（斜體為答案）：

  • 以下何者是有關澳洲價值觀中表達自由的最佳描述？

a.所有人均可在和平表達意見

b.與自己持不同觀點的人要收聲

c.只有獲批准的題目可以討論

  • 在澳洲的人應不應該努力學英文？

a.在澳洲的人應該講區內鄰里間最常溝通的語言

b.沒有期望在澳洲學習任何一種語言

c.應該，英文是澳洲的國家語言，它有助接受教育、找工作和融入社區

  • 在澳洲，當你受到侮辱時，可否鼓勵用暴力對待一個人或一群人？

a.可以，只要你自己沒打算用暴力

b.不可以，這違反澳洲價值觀和法律

c.有時候可以，當你受到非常冒犯時

  • 民眾應不應該容忍自己不同意的人？

a.不同意他人是違法的

b.不應該，民眾只需要尊重與自己有相同意見的人

c.應該，和平地不同意別人反映了澳洲價值中的互相尊重

  • 以下何者是貢獻澳洲社會的例子？

a.為一個慈善機構做義工或籌款，是加強我們社區的好機會

b.我不應該付出任何努力去認識別人

c.澳洲人不應貢獻社會，因為澳洲是自由的國家

責任編輯：林嘉莉

相關文章

【移民澳洲】入籍試增考「澳洲價值觀」 包括咩題目？
今日
【移民澳洲】入籍試增考「澳洲價值觀」 包括咩題目？
【移民新西蘭】次季經濟縮12.2% 陷33年來最嚴重衰退
今日
【移民新西蘭】次季經濟縮12.2% 陷33年來最嚴重衰退
英國失業惡化 BNO移民點算好（訂戶專享）
今日
英國失業惡化 BNO移民點算好（訂戶專享）
【BNO移民】英國失業率升至4.1% 70萬人被炒
2020/09/15
【BNO移民】英國失業率升至4.1% 70萬人被炒
【BNO移民】來年英國樓市泡沫或爆破 樓價恐插近14%
2020/09/15
【BNO移民】來年英國樓市泡沫或爆破 樓價恐插近14%
移民 澳洲

上一篇文章

【英國疫情】政府考慮晚上10時宵禁 兩周内收緊限制

下一篇文章

【BNO移民】倫敦最貴劏房叫價近千萬 貴過威爾士城堡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】來年英國樓市泡沫或爆破 樓價恐插近14%
【BNO移民】來年英國樓市泡沫或爆破 樓價恐插近14%
【BNO移民】英國料秋季裁員70萬人 就業危機續擴大
【BNO移民】英國料秋季裁員70萬人 就業危機續擴大
【美國大選】群星杯葛社交平台 抗議不實信息影響選舉
【美國大選】群星杯葛社交平台 抗議不實信息影響選舉
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
歐盟總理承認既有外交政策無效 將仿美國制裁人權侵害者
歐盟總理承認既有外交政策無效 將仿美國制裁人權侵害者
新型冠狀肺炎全球疫情（09月17日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月17日 時間16:00）