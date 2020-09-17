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【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘

理財智慧 17:33 2020/09/17

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近年港府推出多項政策，鼓勵港人退休後利用公營及私營的年金，製造退休後的持續收入，強積金(MPF)的退休後產品亦終於面世，65歲或以上MPF成員每月可獲派息，目標年度化派息率為4厘。

宏利今天宣布，首推MPF退休收益基金，滿足MPF成員於退休前累積儲備以及於退休後獲得定期派息的需要。不過，該基金並非保證基金，不保證派息次數及金額。基金將於9月21日推出，而首次派息將在明年首季尾。

宏利表示，推出退休收益基金乃響應積金局對業界的呼籲，於MPF框架下開發退休投資方案，更有效地滿足成員於供款階段和提取階段的投資需要。

該基金的目標是透過以分發派息至成員MPF帳戶的方式提供定期及穩定收益，其次要目標則是提供長期的資本增長。基金旗下投資組合約20%至60%投資於股票及相關投資，其餘資產投資於債券、存款等投資。

65歲以下的成員每月派息會自動再投資於該基金，以尋求資本收益增長。當年滿65歲或以上，每月派息會撥入提供本金保證的宏利MPF利息基金。

宏利香港副總裁兼僱員福利業務部主管吳清發表示，該基金不設入場年齡、投資或供款金額門檻及最短投資期，為計劃成員帶來一個全新選項，旨在於退休前集中實現資本增長，而於退休後則保存派息。

當計劃成員年滿65歲法定退休年齡，可透過紅利單位回贈方式，享有每年資產淨值0.99%的基金管理費優惠。而在退休階段前（65歳前），基金管理費為1.3%。

 

 

 

 

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責任編輯：葉卓偉

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