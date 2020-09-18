  • 29°C
香港時間 : 2020918日 (五) 17:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】TikTok命運倒計時　甲骨文有望獲20%股份

股樓投資 16:26 2020/09/18

分享：

短視頻平台TikTok美國業務交易尚未敲定，根據CNBC周四（17日）援引消息人士指，美國總統特朗普（Donald Trump）將在未來25-36小時內決定TikTok交易。據悉，美國科企甲骨文（Oracle）或將持有TikTok約兩成股份，而沃爾瑪將與甲骨文展開合作。

【新股IPO】包括巴菲特新寵　美股十多隻IPO本周上市【下一頁 】

據悉美國財政部、TikTok母企字節跳動以及美國科企甲骨文（Oracle），已經就甲骨文收購TikTok美國業務一事達成初步共識，美國財長姆欽（Steven Mnuchin）還建議將新公司命名為TikTok Global。

根據最新方案，美國投資者約佔新公司約六成股權，包括甲骨文、沃爾瑪（Wallmart）以及現有三間美國投資者紅杉資本（Sequoia Capital）、General Atlantic和Coatue Management，將會聯手組成一個強大投資者陣容，根據出售計劃內容，TikTok還將在一年內申請首次公開發行（IPO）。

不過雙方當局態度仍是交易最大障礙，據報TikTok對中國政府批准該方案具有信心，因為交易並不涉及人工智能（AI）演算法轉讓，惟特朗普周三（16日）曾表示，反對TikTok母公司字節跳動保留部份股權。

據悉為了保護美國公民數據，新條款中有多達20頁涉及數據和國家安全的詳細規定，根據這些條款內容，TikTok新公司的董事會必須由美國人組成，並且將包含一個國家安全委員會。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

人工智能 姆欽 巴菲特 收購 IPO 中國 字節跳動 美國 美國財政部 財務自由

上一篇文章

PS5中國發售日無期 網上見炒價8000元人民幣

下一篇文章

【二手樓價】中原：新界樓價尋底成功　中秋前後樓市重拾升軌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【網民熱話】月供1.3萬元自住樓　網民：月入5萬的生活態度應如何？
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋　三房變四房　添南美風情
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【交通基建】屯門赤鱲角隧道公路或年底通車　屯門往機場車程約10分鐘
【買樓上車】麗港城再失守七球　全是低層單位　愈低層愈難叫高價？
【買樓上車】麗港城再失守七球　全是低層單位　愈低層愈難叫高價？
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【強積金】宏利推退休後派息MPF　基金擬每月派息　目標年度化派息率4厘
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清