【中美角力】TikTok命運倒計時　甲骨文有望獲20%股份

短視頻平台TikTok美國業務交易尚未敲定，根據CNBC周四（17日）援引消息人士指，美國總統特朗普（Donald Trump）將在未來25-36小時內決定TikTok交易。據悉，美國科企甲骨文（ Oracle ）或將持有TikTok約兩成股份，而沃爾瑪將與甲骨文展開合作。

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據悉美國財政部、TikTok母企字節跳動以及美國科企甲骨文（Oracle），已經就甲骨文收購TikTok美國業務一事達成初步共識，美國財長姆欽（Steven Mnuchin）還建議將新公司命名為TikTok Global。

根據最新方案，美國投資者約佔新公司約六成股權，包括甲骨文、沃爾瑪（Wallmart）以及現有三間美國投資者紅杉資本（Sequoia Capital）、General Atlantic和Coatue Management，將會聯手組成一個強大投資者陣容，根據出售計劃內容，TikTok還將在一年內申請首次公開發行（IPO）。

不過雙方當局態度仍是交易最大障礙，據報TikTok對中國政府批准該方案具有信心，因為交易並不涉及人工智能（AI）演算法轉讓，惟特朗普周三（16日）曾表示，反對TikTok母公司字節跳動保留部份股權。

據悉為了保護美國公民數據，新條款中有多達20頁涉及數據和國家安全的詳細規定，根據這些條款內容，TikTok新公司的董事會必須由美國人組成，並且將包含一個國家安全委員會。

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編輯：李勝男