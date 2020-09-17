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【新股IPO】福祿控股暗盤曾升1.5倍後縮至48%　一手帳面賺約2100元（不斷更新）

即市財經 16:29 2020/09/17

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福祿網絡三大暗盤場交易最新表現

福祿控股 （新上市編號：02101） 周五（18日）正式掛牌，福祿周四收市有暗盤交易中，於三大暗盤交易場中，福祿控股於富途暗盤交易場表現最好，最高見22.2元，較招股價8.9元，高出1.49倍，以每手500股，一手帳面賺6650元。福祿控股最新回落至12.2元，升37.1%，帳面回報回落至約1650元。

於耀才、輝立暗盤交易場，福祿早段最高分別升57%和89%。

福祿控股公布招股結果，福祿控以每股8.9元上限定價，集資淨額8.27億元，福祿控股1手中籤率2%，抽200手（100,000股）始可穩獲1手。【分配結果

福祿暗盤
券商 現報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 12.2 37.1% 8.9 1650元 18：30
耀才 10.64 19% 870元 19：30
輝立 10.6 19% 850元 18：30

福祿暗盤高低位追縱

券商 最高價 變幅 一手賺 最低價 變幅 一手賺
富途 22.2 +150% 6650 11.8 +33% 1450
耀才 14.04 +58% 2570 9.6 +8% 350
輝立 16 +80% 3550 10.2 +15% 650

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編輯：謝卓榮

香港股票 IPO 集資 福祿控股（02101）

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