【新股IPO】福祿控股暗盤收市　一手帳面賺750至1420元

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【恒指夜期】滙豐倫敦守31關 夜期靠穩跌4點（不斷更新）
福祿控股 （新上市編號：02101） 周五（18日）正式掛牌，福祿周四收市後暗盤交易中，於三大暗盤交易場中，福祿控股於富途暗盤交易場表現最好，最高見22.2元，較招股價8.9元，高出1.5倍，以每手500股計，一手帳面賺6650元。福祿控股暗盤收報11.74元，升32%，帳面回報回落至約1420元。
於耀才、輝立暗盤交易場，福祿早段最高分別升57%和89%。
福祿控股公布招股結果，福祿控以每股8.9元上限定價，集資淨額8.27億元，福祿控股1手中籤率2%，抽200手（100,000股）始可穩獲1手。【分配結果】
|福祿暗盤
|券商
|收報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|11.74
|32%
|8.9
|1420元
|18：30
|耀才
|10.54
|18.4%
|820元
|19：30
|輝立
|10.4
|16.9%
|750元
|18：30
福祿暗盤高低位追縱
|券商
|最高價
|變幅
|一手賺
|最低價
|變幅
|一手賺
|富途
|22.2
|+150%
|6650
|11.7
|+32%
|1400
|耀才
|14.04
|+58%
|2570
|9.6
|+8%
|350
|輝立
|16
|+80%
|3550
|10
|+12%
|550
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編輯：謝卓榮