【美國疫情】口罩比疫苗有用？ 特朗普指疾控中心主管講錯

▲ 美國疾控中心（CDC）主管雷德菲爾德（Robert Redfield）在國會作證時提到，口罩可能比疫苗更有效，美國總統特朗普周三（16日）聞言罕有出手澄清。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然嚴峻，美國疾控中心（CDC）主管雷德菲爾德（Robert Redfield）在國會作證時表示，疫苗可能到2021年第二季度末，第三季度末才會廣泛供應，他亦提到口罩可能比疫苗更有效。惟美國總統特朗普聞言後，周三（16日）罕有出手澄清。

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一直渴望疫苗可在美國大選前面世的總統特朗普，周三（16日）在新聞發布會上表示，他在雷德菲爾德作證後與他通電，詢問並批評他有關疫苗和口罩的言論。

特朗普表示：

「首先，它（口罩）不比疫苗有效，我為此致電向他查詢。」 （Number one， it’s not more effective than a vaccine and I called him about that.）

又道：

「我認為他說錯了。我認為他不是那個意思。當他這麼說的時候，我相信他有點困惑。」 （I think he made a mistake when he said that. I don’t think he means that. When he said it， I believe he was confused.”）

特朗普表示，其中一款疫苗可能會在幾周內上市。現時多款疫苗正在進行最後階段的臨床試驗，大部分反應樂觀，但尚未有確切證據證明任何一種疫苗都是有效和安全。

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雷德菲爾德是特朗普抗疫團隊的成員，他曾言疫苗可能在今年11月或12月就緒，但首批疫苗批量有限，僅限最脆弱的人群率先使用。目前， CDC會為每州最需要的人群分派疫苗；他承諾，一旦有疫苗獲得批准，將在24小時內完成分發工作。

至於疫苗廣泛供應，則要等到明年中旬，惟他指出，民眾接種疫苗後，產生群體免疫，將需時六到九個月的時間。

責任編輯：葉芷樺