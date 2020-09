【美國疫情】口罩比疫苗有用？ 特朗普指疾控中心主管講錯

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情仍然嚴峻,美國疾控中心(CDC)主管雷德菲爾德(Robert Redfield)在國會作證時表示,疫苗可能到2021年第二季度末,第三季度末才會廣泛供應,他亦提到口罩可能比疫苗更有效。惟美國總統特朗普聞言後,周三(16日)罕有出手澄清。

【美國疫情】「死亡婚禮」釀7死逾175人染疫 【下一頁】

【美國疫情】白宮也失守 特朗普承認再有職員確診 【下一頁】

一直渴望疫苗可在美國大選前面世的總統特朗普,周三(16日)在新聞發布會上表示,他在雷德菲爾德作證後與他通電,詢問並批評他有關疫苗和口罩的言論。

特朗普表示:

(Number one, it’s not more effective than a vaccine and I called him about that.)

又道:

「我認為他說錯了。我認為他不是那個意思。當他這麼說的時候,我相信他有點困惑。」

(I think he made a mistake when he said that. I don’t think he means that. When he said it, I believe he was confused.”)