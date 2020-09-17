【獨家發售】Klook 9月21日售Snoopy Run門票　首設虛擬跑後備方案

▲ 「 Snoopy Run Hong Kong 2020」將於11月8日舉行，Klook將於9月21日早上10時獨家發售比賽門票。(Klook提供圖片)

Snoopy今年70歲，將於11月8日舉行首個官方周年活動「Snoopy Run Hong Kong 2020」。Klook將於9月21日早上10時獨家發售「 Snoopy Run Hong Kong 2020」比賽門票，早鳥預訂由9月21日早上10時至當晚12時，當日成功報名更可獲限量版70週年慶典毛毛Snoopy 吊飾。(按此訂購)

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大會更設有全港首個設有虛擬跑後備方案，即使面對疫情，也可參與比賽。至於屆時網上跑的方式，將會於大會Facebook「Snoopyrunhk2020」公布。

比賽特設有Fun Run的2 km個人及隊制「朋友組」，4 km個人及「朋友組」，以及1km 「寵物跑」，可以帶小朋友及愛寵一起去跑。跑手包方面，以純黑色和燙銀展現岀經典 Snoopy 漫畫的禮盒，包含印上多格迷彩 Snoopy 漫畫的限定跑手 Tee 及毛巾、Snoopy 造型摺疊杯、限定斜揹袋和專用號碼布，總值700元。 所有完成「Snoopy Run Hong Kong 2020」跑手均可獲復古紀念版銀獎牌。

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責任編輯：朱悅瀅