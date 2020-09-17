【新股IPO】再鼎醫藥9688今日起招股　入場費32726元為歷年最貴

首隻第二上市的生物科技股正式登場！

再鼎醫藥（新上市編號：09688）宣布上市，且不單止為首隻生物科技中概股回歸港股，更以其「驚人」的招股入場費，成為歷年最貴！再鼎由今日起至下周二（22日）招股，計劃發售1,056.41萬股，當中約7.3%作公開發售，最高發售價為648元，以一手50股計，入場費為約32,726.5元，9月28日掛牌；摩根大通、高盛及花旗為聯席保薦人。

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公司預計，是次集資淨額約為66.14億元，其中約46.2%用於研發核心產品；11.8%預期將為進行中及計劃臨床試驗以及管線中其他候選藥物的準備中註冊備案撥資；25%預期將用於探索新的全球授權及合作機會等；7%預期將用於持續投資及擴大公司內部研發產品管線以及在全球招聘及培訓高端人才；餘下10%為營運資金及其他一般企業用途撥資。

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再鼎於2014年成立，是一家創新型生物製藥公司。公司於2017年9月於納斯斯達克上市，集資約2.6億美元（約20.3億港元）。截至去年底止全年，再鼎醫藥的收入約1298萬美元（約1億港元），按年大幅增加99倍。公司去年收入主要來自藥物及電場治療系統的銷售，分別是適用於針對含鉑化療已見效的復發性上皮卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌的「則樂」，以及用於治療膠質母細胞瘤（GBM）的腫瘤電場治療系統「愛普盾」。雖然再鼎醫藥去年收入明顯提高，但仍然未能扭虧為盈，蝕近2億美元（約15.6億港元）。

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記者：張以正