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【滙豐散戶】三代同堂齊揸滙豐因一個「情」字　買入價80元、60元、40元

即市財經 13:29 2020/09/17

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三代同堂齊揸滙豐，怎料滙豐股價輾轉尋底，手上的滙豐股票都成了「蟹貨」。

滙豐控股 （00005） 股價繼續探底，今日曾一度失守31元，滙豐股價進一步向30關進發。昔日的股王滙豐因派息慷慨，吸引不少散戶長線持有作收息的之用，因此是不少人的愛股。有滙豐散戶的家中，老中青三代均持有滙豐，老一輩長揸希望收息，父輩想藉滙豐博反彈，年青一輩希望選一隻穩陣的股份入場，誰短三代同堂都墜入了滙豐股價尋底的漩渦之中，手上的滙豐股票都變成「蟹貨」。

滙豐近年飽受撥備急增、盈利倒退等負面消息煎熬，加上今年滙豐不派息，及後滙豐跌進中美角力的夾縫中，滙豐股價每況愈下，今年累跌近五成，股價至今未有明顯起色。

滙豐前景如何，看圖更清楚

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年青人：買入滙豐不久股價就跌

三代同堂齊揸滙豐，年青一輩的入場費最低，滙豐股價約40元買入。年青人表示十分無奈，買入滙豐不久，滙豐股價就跌。「滙豐一來是香港銀行，二來模夠大，較難有倒閉危機，過去又有穩定股息，所以入門投資時會先考慮買佢。」

年青人的爸爸於滙豐股價60元左右買入，「我爸就話屋企唔係等滙豐開飯，所以會坐住先，希望會派返息，但暫時最擔心特朗普會實行金融制裁。」

長輩：滙豐是衰人、做人無信用

至於最年長的祖父輩，買入價最高，約80元。「家中長輩一定失望，因為都是貪佢有穩定股息，宜家無，我爺每次一講起就好氣憤，話『滙豐衰人、扼人』，搞到佢要食老本。佢都有話『做人點可以咁架、唔守信用』。」

雖然三代同堂都墜入滙豐漩渦中，但這個滙豐散戶家庭未有意思沽出滙豐股票。「可能大家對滙豐有情意結，都唔捨得放。」

相關文章：【滙豐股價】滙豐再創新低繼續尋底　沽出還是繼續持有？

相關文章：【滙豐股價】儲局3年不加息滙豐曾失31元　600買盤一沖即散、最優惠利率不變（第二版）

 

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記者：陳韻妍

香港股票 香港 銀行 金融 特朗普 制裁 派息 滙豐控股（00005）

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