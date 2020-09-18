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【新股IPO】東軟教育9616次日招股　孖展暫錄118億元超購113倍

即市財經 18:31 2020/09/18

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東軟教育將於9月29日掛牌。

東軟教育科技  （新上市編號：09616） 周四（17日）起招股，對比同招股的再鼎醫藥 （新上市編號：09688） 及中通快遞 （新上市編號：02057） ，孖展認購金額較多。據券商數據顯示，截至下18時30分，東軟教育錄118.1億元孖展，超購約112.9倍，當中信誠借出30億元、輝立借出26億元、耀才借出20億元，東軟教育於9月29日掛牌。

東軟教育科技計劃發售約1.66億股，集資最多10.37億元。 東軟教育一手800股，招股價介乎5.18元至6.22元，入場費約5026元，公司將於9月17日至9月22日股，預計9月29日掛牌。中信證券為獨家保薦人。

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香港股票 東軟教育（09616） 集資 孖展 IPO

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