【新經濟股】Snowflake上市引爆雲端熱　呢5隻雲概念港股要留意

美國雲服務新股Snowflake（美：SNOW）昨日在納斯達克掛牌，股神巴菲特（Warrent Buffett）也破戒捧場認購IPO，結果首日收報253.93美元，較招股價120美元勁升1.1倍，市值暴漲至704億美元，是今年以來美股表現最佳之新股。在本港上市公司中，也有雲概念股及ETF可選擇，值得留意。

Snowflake主要業務是數據倉庫（Data Warehouse），其功能就是將很多雜亂的數據集合一起，成為單一具市場價值的資訊，再利用這些資訊建立應用程式，並分享這些資訊。Snowflake的客戶是以大企業為主，較少受經濟周期影響，《財富》五百強中，也有146家企業為其客戶，Square、Abobe、EA sport等皆為其客戶。

港股雲概念股有以下幾隻：

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企業花費於數據倉庫的金額逐年上升，它們需要將數據轉化為有用的市場資訊，從而有利公司決策，而對一般企業而言，與其獨自開發一套數據演算法，倒不如將其外判予雲服務供應商。

股神首次進軍雲端業務 Snowflake有何吸引之處？詳情請按：【見下頁】

以收益看，現時軟件雲 (SaaS)是全球收入最高的雲業務。根據Gartner估計，軟件雲服務在2019年的全球收益高達948億美元，領先平台雲的614億美元，及基礎雲的389億美元。業界的普遍共識，是SaaS將繼續成為雲業務的主要支柱，更有分析認為這比率會於2021年增長至75%。

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