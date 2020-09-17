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特朗普認曾有意暗殺敍利亞總統 但遭美國前防長阻止

環球政治 13:17 2020/09/17

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美國總統特朗普接受訪問，承認他於2017年有意將敍利亞總統阿薩德列入暗殺名單，但遭到時任美國國防部長馬蒂斯阻止。特朗普形容阿薩德並非好人，又批評馬蒂斯任内曾多次反對暗殺軍事計劃，更指對方完全不懂求勝。

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敍利亞反對派城鎮Khan Sheikhoun於2017年4月，遭到沙林毒氣襲擊，包括婦孺在内約有90人死亡。特朗普（Donald Trump）接受霍士新聞台訪問時表示，當此事發生後，他當時就有意下令暗殺敍利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）。

特朗普於訪問中表示計劃遭時任美國防長馬蒂斯（James Mattis）反對：

我已打算除去他（阿薩德），一切都已準備好，但馬蒂斯不想這樣做。

（I would have rather taken him out. I had him all set. Mattis didn't want to do it.）

主持當時詢問特朗普會否後悔當時並無除去阿薩德，特朗普表示阿薩德絕對不是好人（certainly not a good person），但他未有因此後悔。

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特朗普成為美國總統後，馬蒂斯為其首任國防部長，他與特朗普不和，更於2019年初離任。特朗普於訪問期間也力數馬蒂斯，批判馬蒂斯只會讓人留在軍隊，但完全沒有取勝的概念（had no concept to win）。

特朗普更稱馬蒂斯離任後，他在反恐方面取得巨大進展，形容自己成功擊殺兩大恐怖分子，包括伊斯蘭國（ISIS）首領巴格達迪（Al-Baghdadi），及伊朗革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊馬尼（Qassem Soleimani）。

責任編輯：鄭錦玲

美國總統特朗普接受訪問，承認2017年有意將敍利亞總統阿薩德列入暗殺名單。

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