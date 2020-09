特朗普認曾有意暗殺敍利亞總統 但遭美國前防長阻止

美國總統特朗普接受訪問,承認他於2017年有意將敍利亞總統阿薩德列入暗殺名單,但遭到時任美國國防部長馬蒂斯阻止。特朗普形容阿薩德並非好人,又批評馬蒂斯任内曾多次反對暗殺軍事計劃,更指對方完全不懂求勝。

敍利亞反對派城鎮Khan Sheikhoun於2017年4月,遭到沙林毒氣襲擊,包括婦孺在内約有90人死亡。特朗普(Donald Trump)接受霍士新聞台訪問時表示,當此事發生後,他當時就有意下令暗殺敍利亞總統阿薩德(Bashar al-Assad)。

特朗普於訪問中表示計劃遭時任美國防長馬蒂斯(James Mattis)反對:

我已打算除去他(阿薩德),一切都已準備好,但馬蒂斯不想這樣做。

(I would have rather taken him out. I had him all set. Mattis didn't want to do it.)