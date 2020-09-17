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【移民澳洲】入籍試增考「澳洲價值觀」 包括咩題目？

環球社會熱點 13:30 2020/09/17

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澳洲為香港人移民的熱門地點，澳洲政府早前更宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留提供途徑，再度引起香港人對移民澳洲的關注。澳洲政府會在11月推出新入籍試內容，考核申請者有關「澳洲價值觀」的問題。有澳洲媒體報道，針對「澳洲價值觀」的模擬考核題目，讓有意移民澳洲的人士可作參考。

來年英國樓市泡沫或爆破 樓價恐插近14% 【下一頁】

澳洲倘削失業金 將失逾14萬全職職位 【下一頁】

澳洲SBS電視台報道，澳洲署理移民部長杜吉（Alan Tudge）周四表示，澳洲政府會在11月15日起，當局會在入藉試上加入一些有關「澳洲價值觀」的問題，希望讓申請者進一步了解及遵守澳洲價值觀。

更新後的入籍測試有20條選擇題，當中有5條與澳洲價值觀有關，申請人必須正確回答該5條問題，並於100分總分中至少獲75分，才能通過測試。

大批英國業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年 【下一頁】

澳洲欲搶香港商界人才 成立「突擊隊」招攬 【下一頁】

報道指，入籍試可能包括以下內容：

  • 為何讓所有澳洲公民在州議會和聯邦議會有投票權，對國家非常重要？
  • 澳洲人是否應該努力學習英語？
  • 在澳洲，如果一個人受到侮辱，您是否可以鼓勵對方向其他人作出暴力報復行為？
  • 當有人發現其他人與自己持相反意見，雙方應該互相容忍嗎？
  • 在澳洲，個人是否有自由去選擇結婚或維持單身？
  • 澳洲的家庭內，如果妻子不服從或不尊重丈夫時，丈夫對妻子施以暴力的行為，可以接受嗎？
  • 您是否同意，在追求目標及利益時，應為男性及女性提供平等的機會呢？
  • 澳洲人是否應該尊重其他人的言論及表達自我的自由呢？

如有意參與入籍澳洲的模範測試，可瀏覽此網站

責任編輯：林嘉莉

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