【移民澳洲】入籍試增考「澳洲價值觀」 包括咩題目？

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澳洲為香港人移民的熱門地點，澳洲政府早前更宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留提供途徑，再度引起香港人對移民澳洲的關注。澳洲政府會在11月推出新入籍試內容，考核申請者有關「澳洲價值觀」的問題。有澳洲媒體報道，針對「澳洲價值觀」的模擬考核題目，讓有意移民澳洲的人士可作參考。
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澳洲SBS電視台報道，澳洲署理移民部長杜吉（Alan Tudge）周四表示，澳洲政府會在11月15日起，當局會在入藉試上加入一些有關「澳洲價值觀」的問題，希望讓申請者進一步了解及遵守澳洲價值觀。
更新後的入籍測試有20條選擇題，當中有5條與澳洲價值觀有關，申請人必須正確回答該5條問題，並於100分總分中至少獲75分，才能通過測試。
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報道指，入籍試可能包括以下內容：
如有意參與入籍澳洲的模範測試，可瀏覽此網站。
責任編輯：林嘉莉