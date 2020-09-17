【港股追蹤】早市破頂午市即轉弱　九毛九海底撈升到盡頭？

中央在後疫情時期，強調以內循環催谷經濟，內需消費成為經濟復甦的重要一環。資金自然懂得找相關的板塊去炒，其中在疫情初期大受影響的餐飲股，踏入下半年愈升愈有，兩隻在本港上市的內地餐飲龍頭，海底撈（06862）和九毛九（09922），近日股價持續創上市新高，今日亦不例外，但兩隻股份早市見高位，午後隨即顯著回落，由升轉跌。

海底撈早市曾升超過2%，高見61元的歷史新高，惟臨近午市收市已由升轉跌；九毛九亦出現類似情況，今早最多升逾3%，至20.35元的上市新高，但中午收市已倒跌超過3%。

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九毛九上月獲恒指公司納入港股通名單，上周一（7日）已經生效，這類內地知名品牌受到北水青睞可謂意料中事，但似乎這段蜜月期也到了瓶頸。此外，早前滙豐研究報告指，集團下半年收入未必可完全復甦，加上品牌改造翻新會產生成本，並不期望利潤率在2021年之前會恢復正常。降低集團下半年利潤預測，但同時提高明年利潤預測，雖然上調股份目標價逾20%，至20.7元，但今早最高位已非常接近目標價，反映股價或有機會見頂。

至於海底撈，今年上半年，海底撈收入下跌17%至97.6億元（人民幣，下同），期內由盈轉虧，錄得9.7億元人民幣虧蝕；中金早前的報告認為海底撈8月份整體平均翻台率達每日4次，已有穩步復甦趨勢，又認為公司擴張速度快過預期，提升股份盈利預測，同時上調目標價16%，至52.3元。惟以現價計，股價也遠超大行目標價，或有炒過龍的情況。

單是第三季至今，九毛九已累升超過40%，海底撈同期升幅更超過75%，跑贏大市之餘，甚至遠勝其他內需板塊。縱使預期業績有高增長，估值也顯然炒得較貴，故就算國策支持內循環，股價短期或需時整固。

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