【PS5】Sony新世代主機撼Xbox X 規格比較一覽（更新香港售價）

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備受電玩迷期待的Sony PlayStation 5（PS5）終於亮相，分為標準版和數碼版，價錢分別為499.99美元和399.99美元（香港售價3980港元和3180港元），不只豐儉由人，也大致跟主要對手微軟新一代Xbox定價相約。究竟PS5和Xbox Series X之間，哪一方比較抵玩，不妨參考一下PS5跟Xbox Series X的規格比較。
微軟Sony合作發展雲端串流遊戲 共抗Google進逼【下一頁】
|項目
|PS5標準版
|PS5數碼版
|Xbox Series X
|Xbox Series S
|價格
|
499.99美元
（香港售價3980港元）
|
399.99美元
（香港售價3180港元）
|499美元
|299美元
|體積
|39 x 10.4 x 26 cm
|39 x 9.2 x 26 cm
|15.1 x 15.1 x 30.1 cm
|未公布，僅知是Series X的60%
|重量
|4.5公斤
|3.9公斤
|4.45公斤
|未公布
|CPU
|AMD Zen 2, 8核 3.5GHz
|AMD Zen 2, 8核 3.5GHz
|AMD Zen 2, 8核 3.8GHz
|AMD Zen 2, 8核 3.8GHz
|GPU
|RNDA 2, 10.28TFLOPs, 36CUs @ 2.23GHz
|RNDA 2, 10.28TFLOPs, 36CUs @ 2.23GHz
|RNDA 2, 12.15TFLOPs, 52CUs @ 1.825GHz
|RNDA 2, 4TFLOPs, 20CUs @ 1.565GHz
|RAM
|16GB GDDR6 256-bit
|16GB GDDR6 256-bit
|16GB GDDR6 320-bit
|10GB GDDR6
|內儲
|825GB SSD
|825GB SSD
|1TB SSD
|512GB SSD
|外儲
|支援USB HDD
|支援USB HDD
|1TB 擴張卡，支援USB HDD
|1TB 擴張卡，支援USB HDD
|光碟
|4K UHD藍光碟
|無
|4K UHD藍光碟
|無
|畫面輸出
|4K
|4K
|4K
|1440p
責任編輯：陳啟賢