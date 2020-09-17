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【PS5】Sony新世代主機撼Xbox X 規格比較一覽（更新香港售價）

環球社會熱點 13:39 2020/09/17

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備受電玩迷期待的Sony PlayStation 5（PS5）終於亮相，分為標準版和數碼版，價錢分別為499.99美元和399.99美元（香港售價3980港元和3180港元），不只豐儉由人，也大致跟主要對手微軟新一代Xbox定價相約。究竟PS5和Xbox Series X之間，哪一方比較抵玩，不妨參考一下PS5跟Xbox Series X的規格比較。

微軟Sony合作發展雲端串流遊戲 共抗Google進逼【下一頁】

項目 PS5標準版 PS5數碼版 Xbox Series X Xbox Series S
價格

499.99美元

（香港售價3980港元）

399.99美元

（香港售價3180港元）

 499美元 299美元
體積 39 x 10.4 x 26 cm 39 x 9.2 x 26 cm 15.1 x 15.1 x 30.1 cm 未公布，僅知是Series X的60%
重量 4.5公斤 3.9公斤 4.45公斤 未公布
CPU AMD Zen 2, 8核 3.5GHz AMD Zen 2, 8核 3.5GHz AMD Zen 2, 8核 3.8GHz AMD Zen 2, 8核 3.8GHz
GPU RNDA 2, 10.28TFLOPs, 36CUs @ 2.23GHz RNDA 2, 10.28TFLOPs, 36CUs @ 2.23GHz RNDA 2, 12.15TFLOPs, 52CUs @ 1.825GHz RNDA 2, 4TFLOPs, 20CUs @ 1.565GHz
RAM 16GB GDDR6 256-bit 16GB GDDR6 256-bit 16GB GDDR6 320-bit 10GB GDDR6
內儲 825GB SSD 825GB SSD 1TB SSD 512GB SSD
外儲 支援USB HDD 支援USB HDD 1TB 擴張卡，支援USB HDD 1TB 擴張卡，支援USB HDD
光碟 4K UHD藍光碟 4K UHD藍光碟
畫面輸出 4K 4K 4K 1440p

責任編輯：陳啟賢

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