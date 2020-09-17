【PS5】Sony新世代主機撼Xbox X 規格比較一覽（更新香港售價）

備受電玩迷期待的Sony PlayStation 5（PS5）終於亮相，分為標準版和數碼版，價錢分別為499.99美元和399.99美元（香港售價3980港元和3180港元），不只豐儉由人，也大致跟主要對手微軟新一代Xbox定價相約。究竟PS5和Xbox Series X之間，哪一方比較抵玩，不妨參考一下PS5跟Xbox Series X的規格比較。

微軟Sony合作發展雲端串流遊戲 共抗Google進逼【下一頁】

項目 PS5標準版 PS5數碼版 Xbox Series X Xbox Series S 價格 499.99美元 （香港售價3980港元） 399.99美元 （香港售價3180港元） 499美元 299美元 體積 39 x 10.4 x 26 cm 39 x 9.2 x 26 cm 15.1 x 15.1 x 30.1 cm 未公布，僅知是Series X的60% 重量 4.5公斤 3.9公斤 4.45公斤 未公布 CPU AMD Zen 2, 8核 3.5GHz AMD Zen 2, 8核 3.5GHz AMD Zen 2, 8核 3.8GHz AMD Zen 2, 8核 3.8GHz GPU RNDA 2, 10.28TFLOPs, 36CUs @ 2.23GHz RNDA 2, 10.28TFLOPs, 36CUs @ 2.23GHz RNDA 2, 12.15TFLOPs, 52CUs @ 1.825GHz RNDA 2, 4TFLOPs, 20CUs @ 1.565GHz RAM 16GB GDDR6 256-bit 16GB GDDR6 256-bit 16GB GDDR6 320-bit 10GB GDDR6 內儲 825GB SSD 825GB SSD 1TB SSD 512GB SSD 外儲 支援USB HDD 支援USB HDD 1TB 擴張卡，支援USB HDD 1TB 擴張卡，支援USB HDD 光碟 4K UHD藍光碟 無 4K UHD藍光碟 無 畫面輸出 4K 4K 4K 1440p

責任編輯：陳啟賢