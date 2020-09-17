【拆息Hibor】美國3年不加息港元拆息今普遍上升　分析料年內按息可跌至1.6厘水平

▲ 港元拆息今日普遍上升，僅隔夜拆息微跌0.3點子，結束兩日升勢。

美國聯儲局公布議息結果，維持聯邦基金利率0至0.25厘不變，並預測2023年基準利率中位數將維持在0.1厘，意味3年不加息。港元拆息今日普遍上升，僅隔夜拆息微跌0.3點子，結束兩日升勢。

根據銀行公會數據，隔夜拆息下跌0.34個基點，報0.06696厘；1星期及2星期拆息分別報0.18054厘及0.33631 厘，較上日微升。與供樓按揭相關的一個月拆息報0.40821厘，較上日升0.63個基點。3個月及6個月拆息分別報0.57369厘及0.68702厘，分別升3個基點及1.11個基點。12個月拆息微升0.6個基點，報0.87494厘。

年內按息料可跌至1.6%水平

中原按揭董事總經理王美鳳表示， 今年金管局已數十度接錢逾千多億元，銀行體系結餘快將增至約2,109億元水平，屬2017年9月後新高水平， 較今年首季約540億元水平增加3倍多。

她指出，銀行結餘攀升至超逾2,000億元水平，港元貸存比率已見回落，由3月底高達90.1%連續4個月下跌至7月底之85%，反映銀行資金偏緊狀況已改善，加上疫情放緩，經濟活動恢復，銀行的樓按取態已開始改善至甚為正面，部份銀行在批出按揭息率及優惠方面亦變得較前積極，今年按息主要介乎1.6%至1.9%，預期年內按息可跌至1.6%水平。換句話說，按息較年初封頂息率水平2.5%下跌達0.9厘。

相關文章：

【滙豐股價】儲局3年不加息滙豐曾失31元 600買盤一沖即散、最優惠利率不變（第二版）

【滙豐One】滙豐10月27日推「滙豐One」戶口 新客可有兩個月10厘獎賞、推免年費扣帳卡支援12款貨幣

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳