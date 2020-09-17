▲ 【美國示威】司法部長擬告示威者煽動叛亂 做法罕見

美國反警暴示威引發多場騷亂，多間美媒報道，司法部長巴爾（William Barr）擬控告示威者「煽動叛亂」（sedition）。巴爾據報要求檢控官，以更嚴厲的罪名起訴被捕的示威者。以煽動叛亂罪控告示威者的做法罕見，反映巴爾對示威者的態度更嚴厲。

《華爾街日報》報道，巴爾在上周的電話會議中，對檢控官說，在州起訴被捕示威者同時，也應該尋求聯邦檢控，甚至建議檢控官可以使用很少用的煽動叛亂罪。超過200名示威者被控聯邦罪行，包括縱火、毆打聯邦官員和槍械犯罪。

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《紐約時報》報道，巴爾還建議檢控西雅圖市長德坎（Jenny Durkan），指她允許該市的示者威建立「國會山莊自治區」（Capitol Hill Autonomous Zone），把警察拒諸於外。

煽動叛亂罪多數針對國家構成明顯威脅的人，提告時須證明被捕人士帶來的威脅是迫在眉睫、危險。巴爾此舉被視為跟貼總統特朗普（Donald Trump）的步伐，高舉「法紀」（Law and order）旗幟，大肆抨擊激進左翼和暴力搶掠，爭取「沉默大多數」、執法人員和保守派選民支持。

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責任編輯：鄧燕君