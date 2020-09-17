  • 30°C
香港時間 : 2020917日 (四) 13:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】司法部長擬告示威者煽動叛亂 做法罕見

環球政治 12:56 2020/09/17

分享：

【美國示威】司法部長擬告示威者煽動叛亂 做法罕見

美國反警暴示威引發多場騷亂，多間美媒報道，司法部長巴爾（William Barr）擬控告示威者「煽動叛亂」（sedition）。巴爾據報要求檢控官，以更嚴厲的罪名起訴被捕的示威者。以煽動叛亂罪控告示威者的做法罕見，反映巴爾對示威者的態度更嚴厲。

《華爾街日報》報道，巴爾在上周的電話會議中，對檢控官說，在州起訴被捕示威者同時，也應該尋求聯邦檢控，甚至建議檢控官可以使用很少用的煽動叛亂罪。超過200名示威者被控聯邦罪行，包括縱火、毆打聯邦官員和槍械犯罪。

美國波特蘭示威百日 示威者向警員投燃燒彈【下一頁】

特朗普：威斯康星非和平示威 是國內恐怖活動【下一頁】

《紐約時報》報道，巴爾還建議檢控西雅圖市長德坎（Jenny Durkan），指她允許該市的示者威建立「國會山莊自治區」（Capitol Hill Autonomous Zone），把警察拒諸於外。

煽動叛亂罪多數針對國家構成明顯威脅的人，提告時須證明被捕人士帶來的威脅是迫在眉睫、危險。巴爾此舉被視為跟貼總統特朗普（Donald Trump）的步伐，高舉「法紀」（Law and order）旗幟，大肆抨擊激進左翼和暴力搶掠，爭取「沉默大多數」、執法人員和保守派選民支持。

特朗普揚言重兵鎮壓示威 威脅派員7.5萬【下一頁】

特朗普為支持者護航 17歲少年開槍屬自衛【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【美國示威】黑人男童持玩具槍上網課 遭校方停課報警
2020/09/08
【美國示威】黑人男童持玩具槍上網課 遭校方停課報警
【美國示威】「連呼吸都痛」被警射7槍致癱黑人首開腔
2020/09/07
【美國示威】「連呼吸都痛」被警射7槍致癱黑人首開腔
【美國示威】波特蘭示威百日 示威者向警員投燃燒彈
2020/09/06
【美國示威】波特蘭示威百日 示威者向警員投燃燒彈
【美國示威】撐警與反警暴陣營對峙 肯塔基打吡賽馬場外成戰場
2020/09/06
【美國示威】撐警與反警暴陣營對峙 肯塔基打吡賽馬場外成戰場
【美國示威】華盛頓黑人遭警擊斃 警隊改革後首有錄影
2020/09/04
【美國示威】華盛頓黑人遭警擊斃 警隊改革後首有錄影
請願示威 特朗普 巴爾 西雅圖 美國

上一篇文章

【美國疫情】死亡婚禮衍生大型感染群組 7死逾175人染疫

下一篇文章

【新冠疫苗】牛津：測試者染不明疾病 或與接種疫苗無關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國料秋季裁員70萬人 就業危機續擴大
【BNO移民】英國料秋季裁員70萬人 就業危機續擴大
蘋果推出iOS 14 美媒：5大功能一更新便愛上
蘋果推出iOS 14 美媒：5大功能一更新便愛上
【巴西殺手蚊】基因改造蚊滅蚊失敗 變異蚊入侵巴西
【巴西殺手蚊】基因改造蚊滅蚊失敗 變異蚊入侵巴西
新型冠狀肺炎全球疫情（09月17日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月17日 時間13:00）
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【BNO移民】來年英國樓市泡沫或爆破 樓價恐插近14%
【BNO移民】來年英國樓市泡沫或爆破 樓價恐插近14%