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【新股IPO】美股Snowflake首掛爆升1倍 港科技新股熱潮料持續

即市財經 12:53 2020/09/17

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美股今年最大型的新股，雲端數據平台Snowflake（美︰SNOW）成市場大熱，連股神巴菲特（Warren Buffett）捧場。該股周三首日掛收市仍升1.1倍，反映市場對科技股仍具信心。事實上現時本港股新股市場亦熾熱，多隻大熱新股都是科技股，預期不斷有焦點新股湧現，料新股熱潮。

Snowflake獲股神捧場 科技新股仍熱捧

獲股神入股加持的Snowflake上市集資34億美元，為美股繼去年5月網上約車平台Uber上市以來最大規模的上市集資，亦是為美股歷來最大規模的軟件公司上市集資。Snowflake首日勁升逾倍後，市值高達700億美元，已超過Uber。

相關文章：【美股焦點】股神巴菲特炒新股Snowflake　首日帳面賺1倍

Snowflake上市熱爆，首日勁升，反映美股市場對科技股亦熱捧，尤其是對雲端服務概念憧憬熱衷。美股科技新股大熱，降低早前科技股波動帶來的憂慮，亦利好港股新股市場。

現時港股多隻新股招股反應熱爆，主要為科技股。明天掛牌的福祿控股 （新上市編號：02101） 招股錄得超購1,257倍，凍資逾千億，為繼港股史上新股「凍資王」農夫山泉 （09633） 之後的大熱新股。福祿是內地虛擬商品及服務提供商，業務涉及文娛、遊戲、通信和生活服務，與騰訊 （00700） 和網易 （09999） 等有合作。

相關文章：【新股IPO】福祿控股超購1257倍　抽200手始穩獲1手（附分配結果）

另一已截止的新股樂享互動 （新上市編號：06988） 為內地效果類自媒體營銷服務商，招反應同樣熱烈。市傳公開發售錄得超購約1,680倍，凍資超過2,900億元。

相關文章：【新股IPO】樂享互動傳定價2.88元　凍資逾2900億元（第二版）

科技新股熱潮料延至螞蟻上市

而正在招股的明源雲 （新上市編號：00909） ，雖然對面多隻熱爆新股在近期同時登場，仍錄得吸引投資者入飛，暫時錄得851.2億元孖展認購額，超購逾136.8倍。明源雲主要從事提供企業級ERP 解決方案及SaaS產品的業務，主要客戶為中國房地產開發商。

相關文章：【新股IPO】明源雲909正在招股　孖展851億元超購逾107倍、國際配售提早截飛（不斷更新）

現時外圍科技股新股上市後表現熱爆，勢必增強本港科技新股的反應。以上多隻新股招股反應熱烈，一手難求，上市後炒作供求，料勢必大升，亦會吸引更多資金流入相關科技新股。

而今年焦點、最重磅的新股螞蟻集團亦漸行漸近。市傳螞蟻集團計劃A+H最多集資300億美元，並計劃最早下周尋求通過港交所上市聆訊。報道指螞蟻集團預計9月底這周進行預路演，國慶節假期後開放認購，料於10月底正式在港掛牌。

相關文章：【螞蟻IPO】螞蟻集團據報最早下周闖關港交所上市聆訊

近日港元續強，金管局連日接錢，反映資金續流入本港，相信是為螞蟻上市作準備。隨着科技新股的熱潮持續，加上資金支持，有望熱潮可延螞蟻集團上市，相信本港新股熱潮，尤其是科技新股料可繼續熱爆。

 

 

責任編輯：錢家鋒

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