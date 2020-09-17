【綫上演出】Spotify夥票務平台　整合綫上直播演唱活動

▲ Spotify正式推出Virtual Events功能（圖片來源：官網）

疫情下大型現場音樂演出活動全面停擺，音樂人與樂迷直接互動見面機會減少，串流音樂平台Spotify在應用內加入新功能，與票務平台加強整合，讓音樂人可在Spotify的頁面上刊載綫上演唱會直播活動的資訊。

Spotify官網指出，很多巡迴演出已延至明年後，但演唱會活動不會因此停止，過去半年藝人採用非常創新的方式與全球各地粉絲連結，其中綫上演唱會發揮關鍵作用。Spotify與票務平台Songkick、Ticketmaster等達成合作，日前已開通新功能，用戶可在Spotify平台查看即將上綫的演唱會活動資料，也可在關注的音樂人個人頁面查看演出計畫。

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綫上演唱會採用付費觀看模式，用戶可透過票務平台購票，但因為Spotify本身不設影片直播功能，用戶需前往Twitch、Instagram Live、YouTube Live或其他網站觀看直播。

不少藝人都在疫情期間嘗試綫上進行演出活動，本港就先後有多位歌手透過YouTube Live直播，知名南韓男團BTS在6月舉行的綫上音樂會，就更加錄得75.6萬位、來自106個國家的付費觀眾，據報總收入近2,000萬美元，可見綫上音樂會的受歡迎程度。

疫情帶動線上音樂需求

疫情帶動在家娛樂需求，據調研機構Counterpoint的數據，今年首季串流音樂訂戶數目上升35%，錄3.94億。而付費市場上，Spotify為市場龍頭，錄30%市佔率，其次為Apple Music。該機構指出，全球付費訂戶數目增長35%，跑贏每月活躍用戶增長的20%，反映期內有不少用戶正由免費服務升級轉至付費計劃，以追求更佳的用戶體驗。要將用戶帶進串流音樂服務的難度相對較高，但一旦用戶開始使用服務，要讓他們付費升級就較為容易。

責任編輯: 周俊霖