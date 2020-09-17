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【新股IPO】內地短視頻快手擬來港上市　集資最多390億

即市財經 12:43 2020/09/17

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快手最快於明年上市。

外電引述消息人士報道，內地在線短視頻初創企業快手（Kuaishou）計劃來港上市。據悉，快手集資最多50億美元（約390億港元），快手最快於明年一月進行IPO，快手已聘請美林、華興資本及摩根士丹利為上市負責行。

報道指，該上市計劃是因競爭對手字節跳動（ByteDance）成為美國政府對數據安全性關注的目標之後提出的。

快手於2011年成立，截至2017年11月，其總使用者已達7億。報道指，快手最快於今年10月底遞交上市申請。快手吸引多間知名企業及投資者作上市前融資，當中騰訊（00700）於去年年底亦有份投資。

據Wind數據顯示，公司合共通過10輪融資，當中騰訊（00700）、紅杉資本、淡馬錫、雙馬亦有份投資。截至目前，快手獲得融資金額最少約43.7億美元（約340.8億港元），其目標估值超過500億美元（約3900億港元）。

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