【疫市奇葩】疫情下港人減少外出　Uber用戶使用次數反升3成

▲ 自疫情爆發以來，Uber司機夥伴及送餐夥伴的登記、用戶使用次數卻顯著上升。(Uber提供圖片)

疫情打擊不少行業，不過，自疫情爆發以來，Uber司機夥伴及送餐夥伴的登記、用戶使用次數卻顯著上升。今年3月，香港人正受第二波疫情影響時，Uber司機夥伴的登記人數按月上升4成，而 Uber Eats送餐夥伴的登記人數亦按月增加多達1倍。

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Uber 最近以問卷調查訪問近3,000 名司機夥伴，結果顯示，受訪者登記成爲 Uber 司機夥伴最普遍的原因，是為了彌補疫情下的金錢損失（28%），其次是爲了維持家庭開支（24%）。此外，不少受訪者依靠多個收入來源為生，而超過9成 （91.5%）表示，其他收入來源因疫情而受到嚴重影響。受訪司機夥伴中更有3成屬於自僱人士，主要從事餐飲和零售等行業。

▲ Uber問卷調查結果。(Uber提供圖片)

港人特別日子多出行 Uber用戶使用次數逆市升

即使港人在疫情期間減少外出，用戶選擇使用Uber出行的人均次數，較疫情前仍然上升 3成。調查更發現，越來越多港人在特別日子選擇Uber作爲出行方式。與去年同期相比，今年Uber在父親節、端午節及母親節分別錄得31%、14%和13%的行程增長。

Uber Taxi行程請求增 的士司機夥伴增近8成

港人使用Uber Taxi服務上下班的情況亦顯著增長。Uber Taxi的行程請求在2月及3月分別錄得 87% 和 37% 的按月增長。 此外，自今年1月起，登記成爲的士司機夥伴的數目增加了78%。

Uber香港區總經理鍾志霆表示，疫情期間為超過14,000名Uber活躍司機夥伴，帶來額外收入來源。然而，汽車共乘欠缺明確的法規監管，一直嚴重影響司機夥伴的生計，更讓 Uber難以在本地進行全面投資，認為港府需要立法規管汽車共乘服務，才能開創更多市場機遇。

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責任編輯：朱悅瀅