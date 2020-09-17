【雲棲大會】阿里巴巴發布雲電腦「無影」、配送機器人「小蠻驢」　雞蛋大小電腦可剪高清片（附圖）

▲ 阿里巴巴本周舉行雲棲大會，展示其科技實力

阿里巴巴 （09988） 於9月17日、18日舉行年度開發者大會「雲棲大會2020」，阿里巴巴最新發布多項新產品，包括阿里雲首部手掌大小的雲電腦 —「無影」，重量約60克和一隻雞相若。阿里巴巴指，把「無影」連接至一般電腦屏幕，便可使用阿里雲海量的雲計算資源，並按其訂購模式或實際雲端使用量收費。

阿里雲發布兩項新硬件

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阿里巴巴表示，雲電腦「無影」能夠將一幀高清動畫的呈像時間從傳統電腦所需的90分鐘大幅縮減至10分鐘。阿里巴巴續指，雲計算機的系統於線上進行更新，一般辦公室電腦所需的升級和保養成本可顯著降低。

阿里雲智能總裁張建鋒稱，推出雲計算機能夠協助大眾隨時使用強勁的運算能力，以便用戶執行一些通常需要尖端和高階電腦處理的複雜工作，例如視頻剪接、動畫呈像、軟件開發以及線上客服等，改由現在都能在手掌大小的計算機上完成。

阿里巴巴表示，用戶亦可購買並使用Linux和Windows在內的眾多授權辦公軟件。所有用戶數據將儲存在雲端，受數據中心級別的安全措施所保障。雲計算機將率先引入企業市場，適用於個人消費者的型號將緊接推出。

自動物流機器人—「小蠻驢」 每程可送遞多達50個包裹

阿里雲同時推出用於實現「最後一哩」送遞的自動物流機器人—「小蠻驢」。

有關送遞機器人由阿里巴巴達摩院開發，每程可送遞多達50個包裹，充電一次便可覆蓋62英里（或100公里）。阿里預計，小蠻驢每天可於指定社區或校園內送遞多達500個包裹，應對中國對「最後一哩」快遞不斷增長的需求。線上購物發展蓬勃，目前中國每天送遞的包裹量高達2億，並預期於未來幾年增至10億。

阿里巴巴指，「小蠻驢」可自行規劃路線，保證送遞效率。憑藉專有的高清定位技術，即使在微弱甚或沒有全球定位系統信號的情況下，機器人也可如常運行。利用達摩院自主研發的異構計算平台、三維點雲語義分割技術和深度學習，「小蠻驢」亦可識別障礙物，及提前數秒便可預測到行人和車輛的移動，提升人機安全。

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記者：麥德銘