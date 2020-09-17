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【Microsoft】傳微軟10月推新版Surface Pro X　搭載自家製SQ2晶片

科技 12:41 2020/09/17

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外媒消息指，微軟計劃推出Surface ProX更新版，傳於今年10月上市。

微軟（Microsoft）去年10月發布的二合一筆記型電腦Surface Pro X，主打為旗下最輕薄的筆記型電腦。據外媒消息指，微軟計劃推出Surface ProX更新版，傳於今年10月上市。

據Windows Central報道稱，微軟正計劃推出新版Surface Pro X，並採取自家開發的Microsoft SQ2處理器，該款處理器基於高通的Snapdragon 8cx 第二代5G，即代表新版Surface Pro X有機會支援5G網絡。另外消息指，新版Surface Pro X預計會提供更多顏色，或設有白金色機身，而去年推出的Surface Pro X僅設有一款黑色可選擇。

＜＜挑戰微軟Surface Duo　傳三星明年推出Galaxy Z Fold S

＜＜【參考蘋果】Windows 10X將推出「Wonder Bar」功能

除了提升產品性能之外，新版Surface Pro X亦會延續上一代的輕薄型設計。據報，微軟會在10月舉行的Surface活動中，推出新版Surface Pro X，另外還會推出12.5吋Surface筆記型電腦。

責任編輯：李寶如

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