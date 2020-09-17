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【港股追蹤】疫情好轉帶動　周大福屢創新高

股樓投資 12:24 2020/09/17

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國際金價下半年走勢向好，雖然早前升穿每盎斯2,000美元水平終見回吐，但近期一直守穩1,900美元附近。與黃金相關的股份，近期股價亦反覆靠穩，其中金飾零售股周大福（01929），近年業務重心逐漸移向內地，受惠內地疫情受控，本港防疫措施也有所放寬，加上市場憧憬報復性消費，股價月內不斷創新高，今早曾高見10.68元，創超過2年新高，中午收報10.42元，升1%。

股份上月底收報8.7元，若以今日早市收市價10.42元計，月內累積升幅已接近20%。隨著十一黃金周臨近，配合現時屬傳統「金九銀十」的消費旺季，相信公司銷售有望走出疫情後的谷底。

【港股追蹤】利好消息帶旺股價　中國飛鶴愈升愈有，詳情請按見下頁

大行麥格理早前發表的報告，並對股份讚不絕好，報告指市場低估公司業務韌性，認為集團可受惠金價上升。集團在內地業務將有更好復甦勢頭，加上金價轉強，令毛利率擴張，故上調集團2021及2022財年盈利預測。

該行又提到，集團2021財年首季（截至今年6月底）內地同店銷售按年下跌11.2%，港澳地區同店銷售則同比跌75.5%，指有關趨勢正在改善，其中今年6月內地同店銷售已轉正數，錄得低單位數按年增幅，7月及8月繼續有改善。本港業務7月及8月份的同店跌幅亦收窄至60%，預期趨勢會因去年的低基數持續，但仍要依靠旅客回歸，才會有強勁復甦。

麥格理大幅上調股份目標價，由9.9元，調升超過40%至14元，維持「跑贏大市」評級。

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記者：葉志偉

 

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