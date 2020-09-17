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【慳錢有方】WeChat Pay HK夥新地商場　推優惠送30元電子現金券（內附優惠碼）

商業 12:24 2020/09/17

分享：

WeChat Pay HK夥同新地商場推出消費優惠。（WeChat Pay HK提供）

新冠肺炎疫情似有緩和，市民開始在假日外出消費。各商場聯同各品牌推出活動，務求爭取消費者到場內消費。騰訊旗下流動支付平台WeChat Pay HK，夥同新地商場推出消費優惠。由即日起至11月30日，提供兩項新優惠，包括：

1. 碼上有賞 （The Point by SHKP會員尊享）
只要打開WeChat掃描「新地商場會員計劃」小程序碼（附圖），並登入The Point後，即可點擊「WeChat Pay HK及微信支付獎賞」，領取10元新地商場電子現金券一張，於參與商戶單筆消費滿50元可使用；使用首張後可領取第二張10元電子現金券，推廣期內最多可領兩張。

登入The Point，可領取10元新地商場電子現金券一張。（WeChat Pay HK提供）

【消費優惠】ELEMENTS推秋日優惠　食滿500元送250元餐飲現金券

【消費優惠】信和商場加碼餐飲優惠　睇戲也可獲美食券

2.WeChat Pay HK新用戶激賞。
合資格WeChat Pay HK新用戶，即賞額外10元新地商場電子現金券一張，於參與商戶單筆消費滿20元時使用。

另外，WeChat Pay HK正進行的「全城狂賞」活動中，由即日起至10月4日，設有「任務狂人每週賞」，每週最高可賺取9元獎賞。用戶只須每週完成指定任務，例如向朋友轉賬即可獲得指定印花，每集齊3個印花可換領一張3元通用電子現金券，於全港指定商戶單筆消費滿10元可使用。

由即日起至10月4日，設有「任務狂人每週賞」。（WeChat Pay HK提供）

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：馬意文

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