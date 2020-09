【BNO移民買樓】英國樓價疫市破頂　西北部升幅最勁

最近數月,愈來愈多港人有意到英國置業,自然關心當地樓價,惟當地樓價與香港一樣,未有因疫情大跌,反而創下新高。據英國統計局最新公布,當地六月平均住宅樓價為23.8萬英鎊,按年升3.4%,創下新高。

當局劃分九個區別統計,以港人最熟悉的倫敦為例,六月物業平均價為49.05萬英鎊,是九區中最高,排二則為東南部,物業平均價為32.76萬英鎊;第三則為東部,物業平均價為29.59萬英鎊。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

值得留意的是,由於倫敦樓價貴,不少港人轉到西北部置業,如曼徹斯特,早前當地代理坦言,港人買家急增,更稱他們為了搶得「心頭好」,出價瘋狂。受需求帶動,西北區樓價升4.3%,升幅是九區中最高,雖然升幅強勁,惟該區物業平均價為17.09萬英鎊,遠比倫敦平。

【投資海外】置業需求強勁 英國樓價再創新高【下一頁】

【BNO移民買樓】英國樓價明年或急跌逾一成 遲些買樓更著數?【下一頁】

雖然官方數據滯後,未能反映實況,惟英國樓價似乎重拾升勢,據全英房屋按揭貸款協會(Nationwide)早前公布的非官方數據,英國八月樓價再創歷史新高,按月升2%,是2004年二月以來,最大單月升幅。分析認為,當局解除封鎖措施後,購買力因此釋放,加上當局早前推出「期間限定」的物業印花稅寬免,直至明年3月底。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機