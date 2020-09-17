【BNO移民買樓】英國樓價疫市破頂　西北部升幅最勁

最近數月，愈來愈多港人有意到英國置業，自然關心當地樓價，惟當地樓價與香港一樣，未有因疫情大跌，反而創下新高。據英國統計局最新公布，當地六月平均住宅樓價為23.8萬英鎊，按年升3.4%，創下新高。

當局劃分九個區別統計，以港人最熟悉的倫敦為例，六月物業平均價為49.05萬英鎊，是九區中最高，排二則為東南部，物業平均價為32.76萬英鎊；第三則為東部，物業平均價為29.59萬英鎊。

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值得留意的是，由於倫敦樓價貴，不少港人轉到西北部置業，如曼徹斯特，早前當地代理坦言，港人買家急增，更稱他們為了搶得「心頭好」，出價瘋狂。受需求帶動，西北區樓價升4.3%，升幅是九區中最高，雖然升幅強勁，惟該區物業平均價為17.09萬英鎊，遠比倫敦平。

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雖然官方數據滯後，未能反映實況，惟英國樓價似乎重拾升勢，據全英房屋按揭貸款協會（Nationwide）早前公布的非官方數據，英國八月樓價再創歷史新高，按月升2%，是2004年二月以來，最大單月升幅。分析認為，當局解除封鎖措施後，購買力因此釋放，加上當局早前推出「期間限定」的物業印花稅寬免，直至明年3月底。

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