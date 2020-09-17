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[滙豐新低]美聯儲局維持低利率至2023年 滙豐續尋底恒指中午跌近400點

股樓投資 13:30 2020/09/17

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美國聯儲局議息後決定利率維持不變，更預料超低水平利率將維持至2023年底，而且在通脹在2%以內都不會收緊有關政策。本港金管局回應指，聯儲局的決定乎合市場預期，美國聯邦公開市場委員會最新的預測亦顯示至少在2023年底前聯邦基金目標利率都可能處於目前水平。隨季結逼近及新股上市，帶動資金需求。港元拆息比早前略為上升，但仍於較低水平，預料利息水平會繼續受資金供求影響。

【滙豐新低】滙豐失32元創海嘯後新低　持貨者應續持有還是沽出？  詳情請看[下一頁]

【長和系] 疫情打擊電訊業務 長和旗下3英國裁280員工 詳情請看[下一頁]

超低息環境持續最少3年，拖累滙豐(00005), 低見30.85元再創金融海嘯後新低, 中午再跌2%報31.05元。受滙豐下跌拖累，恒指中午亦下跌398點報24328點。其他銀行股中午同告偏軟。恒生(00011),中銀香港(02388)和渣打(02888),中午分跌0.8%,0.6%和0.2%。

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撰文 : 李尚毅，趙家盈

滙豐控股（00005） 經濟

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