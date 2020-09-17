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【防疫抗疫基金】保就業計劃首批2萬名僱主成功申請　補貼金額72億元

商業 11:45 2020/09/17

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「保就業」計劃秘書處首批第二期保就業計劃，在昨日（16日）已通知首批20,000名成功申請者。（資料圖片）

據政府統計處早前公布的本港最新失業率錄6.1%。港府推出「保就業」計劃，以補貼僱員在期限內一半薪金的方式，協助維持僱主和僱員的關係。「保就業」計劃秘書處在昨日（16日），已通知首批第二期保就業計劃20,000名成功申請者，涉及工資補貼72億元，承諾受薪僱員人數近290,000。

申請人可透過電郵及手機短訊收到成功的通知，亦可登入「保就業」計劃查詢網頁查察申請結果。

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政府發言人表示，如申請人對申請結果沒有異議，在通知發出起計兩天內，透過查詢網頁確認接受申請結果，以便秘書處安排盡早發放工資補貼。他提醒，若僱主對申請結果有任何疑問，必須在通知發出起計7天內透過上述查詢網頁提出要求檢視申請結果。

倘若提出檢視申請結果要求，工資補貼將會暫緩發出，直至完成檢視為止。若申請人未有按時提出檢視申請結果的要求，該申請結果將成為最終結果，秘書處將不會接受任何逾期提出檢視申請結果的要求。

首批獲得第二期工資補貼的僱主，幾乎所有亦於第一期獲批補貼，當中77%並無違反「保就業」計劃第一期的兩項承諾，因此亦無須向政府繳交罰款或收回補貼。而有合共23%於6月或7月，未有把領取的補貼全數用於支付僱員工資，或其有支薪的僱員人數少於今年3月，無論當時有否支薪的僱員總數，政府將取回未有用於支付工資的補貼金額，及／或要求有關僱主繳付罰款。有關款額將在發放第二期補貼時直接扣除。在需要扣除補貼的首批僱主中，97%僱主被扣除的補貼金額，佔於6月或7月所得的補貼金額少於5%。

責任編輯：馬意文

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