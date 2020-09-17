【滙豐股價】儲局3年不加息滙豐股價再探底　31元關600買盤一沖即散

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【美股期貨】復甦前景不確定性+四重結算前夕 道指期貨跌逾200點（不斷更新）
滙豐 （00005） 股價急瀉2.5%，低見30.85元，滙豐在31元關口曾經有約600個買盤防守，但沽壓太大，未幾防綫即遭攻破。投資者退守30元大關，投資界憂慮，美國聯儲局直至2023年，基準利率中位數將維持在0.1厘，美國預告長期不加息勢將影響銀行盈利，加上未有派息的情況下，令滙豐缺乏支持。
滙豐其後重上31元以上，中午收報31.05元，跌2.2%，成交6.68億元。
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個別銀行股走勢靠穩，截至中午收市前，渣打 （02888） 跌0.5%，中銀 （02388） 跌0.7%，東亞 （00023） 則跌2.5%。
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記者：譚志偉