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【滙豐股價】儲局3年不加息滙豐股價再探底　31元關600買盤一沖即散

即市財經 12:11 2020/09/17

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滙豐股價急瀉震驚市場

滙豐 （00005） 股價急瀉2.5%，低見30.85元，滙豐在31元關口曾經有約600個買盤防守，但沽壓太大，未幾防綫即遭攻破。投資者退守30元大關，投資界憂慮，美國聯儲局直至2023年，基準利率中位數將維持在0.1厘，美國預告長期不加息勢將影響銀行盈利，加上未有派息的情況下，令滙豐缺乏支持。

滙豐其後重上31元以上，中午收報31.05元，跌2.2%，成交6.68億元。

滙豐跌至30.9元新低時，未見有大型買盤支持

滙豐再創新低繼續尋底，沽出還是繼續持有？專家最新分析，可留意【下一頁

個別銀行股走勢靠穩，截至中午收市前，渣打 （02888） 跌0.5%，中銀 （02388） 跌0.7%，東亞 （00023） 則跌2.5%。

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記者：譚志偉

香港股票 美國聯儲局 滙豐控股（00005）

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