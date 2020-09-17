【滙豐股價】儲局3年不加息滙豐曾失31元　600買盤一沖即散、最優惠利率不變（第二版）

▲ 滙豐股價今早曾失31元，聯儲局宣布2023年都會維持現有息率，意味低息環境持續

滙豐 （00005） 股價急瀉2.5%，低見30.85元，滙豐在31元關口曾經有約600個買盤防守，但沽壓太大，未幾防綫即遭攻破。投資者退守30元大關，投資界憂慮，美國聯儲局直至2023年，基準利率中位數將維持在0.1厘，美國預告長期不加息勢將影響銀行盈利，加上未有派息的情況下，令滙豐缺乏支持。

滙豐其後重上31元以上，中午收報31.05元，跌2.2%，成交6.68億元。

香港上海滙豐銀行今日中午宣布，最優惠利率（P）維持不變，保留在目前5.0%的水平。滙豐對上一次於2019年11月1 日調整最優惠利率，當時減息12.5 點子。

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個別銀行股走勢靠穩，截至中午收市前，渣打 （02888） 跌0.5%，中銀 （02388） 跌0.7%，東亞 （00023） 則跌2.5%。

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記者：譚志偉