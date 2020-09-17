【滙豐股價】儲局3年不加息滙豐失31元　600買盤一沖即散、最優惠利率不變（第二版）

▲ 滙豐股價今早曾失31元，聯儲局宣布2023年都會維持現有息率，意味低息環境持續

滙豐 （00005） 股價今早日急瀉逾2.5%，低見30.8元，再創多年新低。滙豐今早在31元關口曾經有約600個買盤防守，但沽壓太大，未幾防綫即遭攻破。美國聯儲局最新表示，直至2023年基準利率中位數將維持在0.1厘，意味未來3年都不加息，令銀行淨息差長期受壓，而且滙豐被叫停派息後，派息前景轉見不明，都令投資者興趣減。

滙豐中午收報31.05元，惟午後股價再轉弱，全日失守31元關，收市跌2.7%至30.9元，成交12.46億元。

隨美國議息後，香港上海滙豐銀行宣布，最優惠利率（P）維持不變，保留在目前5.0%的水平。滙豐對上一次於2019年11月1 日調整最優惠利率，當時減息12.5 點子。

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記者：譚志偉