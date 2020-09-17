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【騰訊股價】WeChat禁令倒數三日　美國商務部：通訊用戶不會受罰

即市財經 12:42 2020/09/17

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根據Sensor Tower的數據顯示，WeChat在美國已被下載1,900萬次。

美國總統特朗普8月6日簽署行政命令，限制騰訊 （00700） 旗下WeChat與美國企業或個人交易，禁令將於周日（20日）生效。美國官方文件顯示，禁令不會針對使用WeChat交流的用戶。騰訊早前指，WeChat 和內地版「微信」屬不同產品，試圖將「微信」核心社交媒體業務與WeChat禁令劃清界線，美國政府也據報允許美國企業在華繼續使用微信。

騰訊今日股價與其他新經濟股一同受壓，半日跌2%或10.5元，中午報524元，成交33億元，較特朗普8月公布禁令時低位499.4元，高約半成。

美國司法部在周三提交的文件中指，美國商務部長羅斯 （Wilbur Ross） 無意針對因通訊需求而下載 WeChat 的行為，故WeChat 用戶不會面臨刑事或民事處罰。

根據Sensor Tower的數據顯示，WeChat在美國已被下載1,900萬次。在美國，有依賴WeChat工作、與中國親友溝通的用戶對行政命令提訴訟，指禁令侵犯了美國用戶的言論自由和其他憲法權利。

特朗普指責WeChat會自動捕獲用戶的大量資料，令中國可以取得美國人的個人資料。

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編輯：吳敏芳

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