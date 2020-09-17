【PlayStation5】PS5定價曝光　香港11月19日推出較美日韓晚一星期

▲ PS5 分為標準版PlayStation 5、PlayStation 5 Digital Edition

Sony 於香港時間周四清晨舉行遊戲介紹活動，公布新一代遊戲主機「PlayStation 5」系列的發售資訊。PS5標準版和不設光碟讀盤機的PS5數位版，價格分別是499.99美元（約3,900港元）和399.99美元（約3,100港元）。Sony 兩款PS5會從11月12日起率先在日本、美國、加拿大、墨西哥、澳洲、紐西蘭和南韓上市，香港以及其他地區發售日期則為11月19日。

▲ Sony PlayStation 5 (PS5)會在美日韓多地11月12日發售，香港和其他市場都會在11月19日發售

Sony 早前已透露會推出PS5系列涉及兩款主機PlayStation 5、PlayStation 5 Digital Edition，當中不設碟讀盤機的PS5數位版起始價格，與前一代PlayStation 4 2013年推出時相同。

微軟（Microsoft，美：MSFT）早前已發布新一代遊戲主機Xbox，同樣有不設光碟讀盤機、硬件規格較低的Xbox Series S 定價為2280港元，較PS5數位版便宜約820元（或約100美元），設光碟讀盤機、硬件規格較高的Xbox Series X價格則為3880元，與PS5標準版價格相同。

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編輯：麥德銘