【PS5網上訂購】PS5香港網上訂購即爆　港炒家開價高達兩萬元　ebay叫價高至5萬元（第二版）

▲ Sony 交代PS5開售日期，惟內地市場推出日會稍後才公布

Sony PS5周五中午網上預訂，玩家須先準備好信用卡資料，以分秒必爭落單，雖然有玩家認為根據過往經驗，先等3個月或首批貨之後才買較穩陣，不過，Sony 時隔多年推出的新PS遊戲機，從各社交媒體的關注度可見，中午網上PS5預購情況火熱，也迅速售罄。據二手轉賣平台，PS5網上炒價更高見兩萬元，較標準版3,980元，炒高4倍。

全球各地均見瘋炒PS5的情況，日本Amazon亦曾見PS5標價30萬日圓（約2.2萬港元）。另外，拍賣網站ebay（美：EBAY）亦見大量PS5轉賣，雖然大部份的炒價與香港相近，惟其中一個叫價則高見5160英鎊（約5.2萬港元），可見歐美炒風亦不遑多讓。

三大預購網址：

csl：https：//www.hkcsl.com/tc/playstation-standalone-product/

【9月19日 12：08更新】CSL表示首批網上預購名額已滿，尚有少量名額在門市

LOG-ON：https：//logon.com.hk/pages/ps5

【9月19日 12：09更新】LOG-ON表示，已經售完預購貨品

Sony Store：https：//www.sony.com.hk/store/zh/

【9月19日 15：00 更新】中午網站長期難以登入，其後宣布首批PS5已經售完

PS5配件、上市日期和產品定價可參考下圖

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Sony PS5 於香港時間周四清晨舉行遊戲介紹活動，公布新一代遊戲主機「PlayStation 5」系列的發售資訊。PS5標準版和不設光碟讀盤機的PS5 數位版，價格分別是499.99美元（香港定價3,980港元）和399.99美元（香港定價3,180港元）。Sony 兩款PS5會從11月12日起率先在日本、美國、加拿大、墨西哥、澳洲、紐西蘭和南韓上市，香港以及其他地區發售日期則為11月19日，香港消費者可在9月18日中午於指定官方銷售點預購。

Sony 雖說會在11月全球市場推出PS5，惟在發布會幻燈片細字列明「中國地區推出日期仍在研究中，會在稍後公布」。

在購物網站Carousell，有PS5賣家的開價高達兩萬元。

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Sony 早前已透露會推出PS5系列涉及兩款主機PlayStation 5、PlayStation 5 Digital Edition，當中不設碟讀盤機的PS5數位版起始價格，與前一代PlayStation 4 2013年推出時相同。

Sony香港周四公布PS5 產品定價，PS5定價3980元、PS5 Digital Edition定價3180元。

微軟（Microsoft，美：MSFT）早前已發布新一代遊戲主機Xbox，同樣有不設光碟讀盤機、硬件規格較低的Xbox Series S 定價為2280港元，較PS5數位版便宜約900元。Xbox另一版本，設有光碟讀盤機、硬件規格較高的Xbox Series X價格則為3880元，較PS5標準版低100元。

PS5 、新一代Xbox 詳細規格比較，可參考【下一頁】

（第二版更新ebay炒價）

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編輯：麥德銘、譚志偉