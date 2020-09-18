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【PS5網上訂購】PS5香港今日中午12時網上訂購　11月19日推出（附預訂網址）

即市財經 07:03 2020/09/18

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Sony 交代PS5開售日期，惟內地市場推出日會稍後才公布

Sony PS5周五中午網上預訂，玩家須先準備好信用卡資料，以分秒必爭落單，雖然有玩家認為根據過往經驗，先等3個月或首批貨之後才買較穩陣，不過，時隔多年才推出的新遊戲機，從各社交媒體的關注度可見，中午網上預購情況定必瘋狂，以下為預購網址。

預購網址：

csl：https：//www.hkcsl.com/tc/playstation-standalone-product/

LOG-ON：https：//logon.com.hk/pages/ps5

Sony Store：https：//www.sony.com.hk/store/zh/

Sony PS5 於香港時間周四清晨舉行遊戲介紹活動，公布新一代遊戲主機「PlayStation 5」系列的發售資訊。PS5標準版和不設光碟讀盤機的PS5 數位版，價格分別是499.99美元（香港定價3,980港元）和399.99美元（香港定價3,180港元）。Sony 兩款PS5會從11月12日起率先在日本、美國、加拿大、墨西哥、澳洲、紐西蘭和南韓上市，香港以及其他地區發售日期則為11月19日，香港消費者可在9月18日中午於指定官方銷售點預購。

Sony 雖說會在11月全球市場推出PS5，惟在發布會幻燈片細字列明「中國地區推出日期仍在研究中，會在稍後公布」。

PS5 分為標準版PlayStation 5、PlayStation 5 Digital Edition

Sony PlayStation 5 (PS5)會在美日韓多地11月12日發售，香港和其他市場都會在11月19日發售

Sony 早前已透露會推出PS5系列涉及兩款主機PlayStation 5、PlayStation 5 Digital Edition，當中不設碟讀盤機的PS5數位版起始價格，與前一代PlayStation 4 2013年推出時相同。

Sony香港下午公布PS5 產品定價，PS5定價3980元、PS5 Digital Edition定價3180元。

微軟（Microsoft，美：MSFT）早前已發布新一代遊戲主機Xbox，同樣有不設光碟讀盤機、硬件規格較低的Xbox Series S 定價為2280港元，較PS5數位版便宜約900元。Xbox另一版本，設有光碟讀盤機、硬件規格較高的Xbox Series X價格則為3880元，較PS5標準版低100元。

PS5 、新一代Xbox 詳細規格比較，可參考【下一頁

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編輯：麥德銘

硬件 微軟（Microsoft，美：MSFT） Microsoft Sony XBOX

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